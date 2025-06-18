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油市為以伊戰火買單！國際油價再跳漲 專家警告：非一次性衝突

2025/06/18 08:31

南帕斯天然氣田上週六遭到以色列襲擊，現場燃起大火。（美聯社）南帕斯天然氣田上週六遭到以色列襲擊，現場燃起大火。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以色列與伊朗的衝突持續升溫，且看來短期內難以平息，國際油價週二（17日）上漲超過 4%，儘管主要的石油和天然氣基礎設施與供應流動，迄今仍未受到重大影響。

美國西德州中級原油期貨收每桶 74.84 美元，上漲 3.07 美元，漲幅 4.28%。

布蘭特原油期貨收每桶 76.45 美元，上漲 3.22 美元，漲幅達 4.4%。

儘管目前尚無明顯的石油供應中斷，但伊朗與卡達共同開發的南帕斯天然氣田（South Pars field ）暫停了部分的天然氣生產，原因是以色列在上週六（14日）對該地發動攻擊，引發火災。以色列同時也轟炸了伊朗的沙赫蘭（Shahran）油庫。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）表示，以伊雙方持續的空襲交火，將地緣政治風險重新帶回對供需已極度緊張的油市。

弗林指出：「這不會是一次性的事件；它更可能類似俄烏戰爭的局勢發展。」

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