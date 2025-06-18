晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

馬斯克xAI每月驚人燒錢數字曝光！彭博：擬籌資2746億元

2025/06/18 10:57

彭博報導，馬斯克xAI擬籌資93億美元（約新台幣2746億元）（路透）彭博報導，馬斯克xAI擬籌資93億美元（約新台幣2746億元）（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克xAI擬籌資93億美元（約新台幣2746億元），彭博報導，xAI每月支出超過10億美元（約新台幣295億元），為因應大量現金消耗，xAI正試圖籌集93億美元的債務和股權。

據熟悉交易條款的人士稱，馬斯克的初創公司負責人工智慧聊天機器人Grok，預計在2025年期間將消耗約130億美元（約新台幣3835億元），或每月超過10億美元（約新台幣295億元），這反映在公司的槓桿現金流中，因為資訊是私人的。知情人士補充說，由於燒錢速度太快，因此籌款工作幾乎跟不上開支。

xAI的1位發言人拒絕置評。

凱雷集團執行長施瓦茨（Harvey Schwartz）在1封股東信中寫道，預計到2030年，將部署超過1.8兆美元（約新台幣53.15兆）的資本來滿足構建人工智慧基礎設施的需求。

而馬斯克xAI一直在努力以與競爭對手OpenAI和Anthropic相同的速度，發展收入來源。

雖然這些公司幾乎沒有提供其財務狀況的公開數據，但彭博社此前曾報導稱，ChatGPT的建立者OpenAI預計今年將帶來127億美元（約新台幣3750億元）的收入。投資者最近被告知，xAI今年的收入預計僅為5億美元（約新台幣148億元），明年將升至20億美元（約新台幣4370億元）以上。

潛在的xAI投資者被告知，公司的市值從2024年底的510億美元增長到第1季度末的800億美元。投資者包括Andreessen Horowitz、Sequoia Capital和VY Capital。

不過，就目前而言，xAI正在競相籌集足夠的資金來維持其巨額支出。瞭解財務情況的人士表示，從2023年成立到今年6月，xAI籌集了140億美元（約新台幣4134億元）的股權。知情人士表示，其中第1季度初只剩下40億美元（約新台幣1181億元），公司預計在第2季度將花掉幾乎所有剩餘的資金。

xAI告訴投資者，公司現在正在敲定43億美元（約新台幣1270億元）的新股權融資，並且已經計劃明年再籌集64億美元（約新台幣1890億元）的資金。這是在彭博社此前報導的摩根士丹利正在幫助其籌集的50億美元（約新台幣1477億元）債務之上的。知情人士表示，預計公司債務將有助於支付xAI的數據中心開發費用，其他公司已決定轉而進行項目融資。

xAI本週告訴投資者，公司還希望從其中1家製造商那裡獲得6.5億美元（約新台幣192億元）的退稅。

據彭博社報導，有早期跡象表明，投資者不願按照擬議的條款向公司借款。熟悉談判的人士表示，xAI週一向選定的投資者提供了更詳細的財務資訊，以回答其在融資過程中面臨的問題，自從公司更改了一些交易條款（使其對投資者更加友好），並完成了股權融資後，這筆交易吸引了更多的興趣。

負責xAI債務出售的摩根士丹利銀行發言人拒絕置評。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財