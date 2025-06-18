馬斯克xAI每月驚人燒錢數字曝光！彭博：擬籌資2746億元

彭博報導，馬斯克xAI擬籌資93億美元（約新台幣2746億元）（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克xAI擬籌資93億美元（約新台幣2746億元），彭博報導，xAI每月支出超過10億美元（約新台幣295億元），為因應大量現金消耗，xAI正試圖籌集93億美元的債務和股權。

據熟悉交易條款的人士稱，馬斯克的初創公司負責人工智慧聊天機器人Grok，預計在2025年期間將消耗約130億美元（約新台幣3835億元），或每月超過10億美元（約新台幣295億元），這反映在公司的槓桿現金流中，因為資訊是私人的。知情人士補充說，由於燒錢速度太快，因此籌款工作幾乎跟不上開支。

請繼續往下閱讀...

xAI的1位發言人拒絕置評。

凱雷集團執行長施瓦茨（Harvey Schwartz）在1封股東信中寫道，預計到2030年，將部署超過1.8兆美元（約新台幣53.15兆）的資本來滿足構建人工智慧基礎設施的需求。

而馬斯克xAI一直在努力以與競爭對手OpenAI和Anthropic相同的速度，發展收入來源。

雖然這些公司幾乎沒有提供其財務狀況的公開數據，但彭博社此前曾報導稱，ChatGPT的建立者OpenAI預計今年將帶來127億美元（約新台幣3750億元）的收入。投資者最近被告知，xAI今年的收入預計僅為5億美元（約新台幣148億元），明年將升至20億美元（約新台幣4370億元）以上。

潛在的xAI投資者被告知，公司的市值從2024年底的510億美元增長到第1季度末的800億美元。投資者包括Andreessen Horowitz、Sequoia Capital和VY Capital。

不過，就目前而言，xAI正在競相籌集足夠的資金來維持其巨額支出。瞭解財務情況的人士表示，從2023年成立到今年6月，xAI籌集了140億美元（約新台幣4134億元）的股權。知情人士表示，其中第1季度初只剩下40億美元（約新台幣1181億元），公司預計在第2季度將花掉幾乎所有剩餘的資金。

xAI告訴投資者，公司現在正在敲定43億美元（約新台幣1270億元）的新股權融資，並且已經計劃明年再籌集64億美元（約新台幣1890億元）的資金。這是在彭博社此前報導的摩根士丹利正在幫助其籌集的50億美元（約新台幣1477億元）債務之上的。知情人士表示，預計公司債務將有助於支付xAI的數據中心開發費用，其他公司已決定轉而進行項目融資。

xAI本週告訴投資者，公司還希望從其中1家製造商那裡獲得6.5億美元（約新台幣192億元）的退稅。

據彭博社報導，有早期跡象表明，投資者不願按照擬議的條款向公司借款。熟悉談判的人士表示，xAI週一向選定的投資者提供了更詳細的財務資訊，以回答其在融資過程中面臨的問題，自從公司更改了一些交易條款（使其對投資者更加友好），並完成了股權融資後，這筆交易吸引了更多的興趣。

負責xAI債務出售的摩根士丹利銀行發言人拒絕置評。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法