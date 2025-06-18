晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金大跌後先喘口氣 但「這貴金屬」狂飆創13年新高

2025/06/18 08:40

週二（17日）黃金價格無太大波動。（彭博資料照）週二（17日）黃金價格無太大波動。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（17日）黃金價格無太大波動，白銀上升到13年新高，且可能在未來6到12個月內突40美元。專家指出，目前金價出現一些盤整，市場正等待聯準會（Fed）決策，並觀望中東地區衝突發展。白銀上升至13年新高，且可能在未來6到12個月內突40美元。

紐約黃金期貨下跌0.3%，報每盎司3408.70美元；黃金現貨價上漲0.2%，報每盎司3390.29美元。

《路透》報導，Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）說：「金價出現一些盤整，我們正在等待聯準會（Fed）決策，並觀望中東地區衝突的發展。」

伊朗和以色列的空襲持續，美國總統川普說，希望與伊朗的和衝突「真正結束」，暗示可能派遣資深美國官員出訪伊朗。

此外Fed將宣布決策，主席鮑爾也將主持記者會。市場普遍預期，Fed將案不動，把利率保持在去年12月以來一直位處的4.25至4.50%。低利率環境，加上地緣政治不確定性，通常會提高黃金的吸引力。

根據世界黃金協會（WGC）調查，世界各國央行預期黃金占比未來5年將上升。

數據顯示，美國5月零售銷售降幅超越預期，但消費者支出仍有穩健的薪資成長支撐著。

其他貴金屬交易部分，現貨白銀上漲2%，報每盎司37.08美元，盤中一度觸及2012年2月來最高水準。

花旗集團表示，白銀可能在未來6到12個月內突40美元。「我們預期，白銀供給將吃緊，因為連年不足、持有者要求高價出售，且投資需求強勁。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財