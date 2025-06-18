黃金大跌後先喘口氣 但「這貴金屬」狂飆創13年新高

週二（17日）黃金價格無太大波動。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（17日）黃金價格無太大波動，白銀上升到13年新高，且可能在未來6到12個月內突40美元。專家指出，目前金價出現一些盤整，市場正等待聯準會（Fed）決策，並觀望中東地區衝突發展。白銀上升至13年新高，且可能在未來6到12個月內突40美元。

紐約黃金期貨下跌0.3%，報每盎司3408.70美元；黃金現貨價上漲0.2%，報每盎司3390.29美元。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）說：「金價出現一些盤整，我們正在等待聯準會（Fed）決策，並觀望中東地區衝突的發展。」

伊朗和以色列的空襲持續，美國總統川普說，希望與伊朗的和衝突「真正結束」，暗示可能派遣資深美國官員出訪伊朗。

此外Fed將宣布決策，主席鮑爾也將主持記者會。市場普遍預期，Fed將案不動，把利率保持在去年12月以來一直位處的4.25至4.50%。低利率環境，加上地緣政治不確定性，通常會提高黃金的吸引力。

根據世界黃金協會（WGC）調查，世界各國央行預期黃金占比未來5年將上升。

數據顯示，美國5月零售銷售降幅超越預期，但消費者支出仍有穩健的薪資成長支撐著。

其他貴金屬交易部分，現貨白銀上漲2%，報每盎司37.08美元，盤中一度觸及2012年2月來最高水準。

花旗集團表示，白銀可能在未來6到12個月內突40美元。「我們預期，白銀供給將吃緊，因為連年不足、持有者要求高價出售，且投資需求強勁。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法