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與「這費用」有關 ? 馬克庫班曝 : 川普手機背後真正的「賺錢點子」

2025/06/18 13:08

馬克庫班認為，川普手機可能與加密貨幣費用有關。（法新社）馬克庫班認為，川普手機可能與加密貨幣費用有關。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普集團將推出行動電話服務和499美元（約新台幣1萬4744元）的金色手機，並「自豪地在美國設計和製造」。然，美國NBA達拉斯獨行俠隊老闆、億萬富豪馬克庫班（Mark Cuban）卻認為，川普手機背後真正的賺錢點子可能不是設備本身，而是內部的東西，可能與加密貨幣費用有關、為了賺取加密現金。

據報導，馬克庫班表示，進軍電信項目是川普總統家族最新的賺錢項目，其川普智慧型手機「T1」可能包含一個與川普幣掛鉤的加密錢包，透過$Trump和穩定幣交易產生費用。

庫班認為，川普家族可能正在玩一個聰明的把戲，就是在手機上安裝一個「利用 WLF、川普及其穩定幣的加密錢包」。他補充，川普家族創建的任何交易都會產生費用，有很多方法可以出售商品和預售他們想要的「任何東西」。

據了解，所謂的「WLF」是指，與川普家族有關聯的加密貨幣公司World Liberty Financial。

川普的兒子艾瑞克·川普 （Eric Trump）告訴媒體，T1將「徹底改變手機」，是主流運營商「真正有價值」的美國製造，但目前尚不清楚在哪裡、是哪家公司製造了這些手機設備。

川普總統不餘遺力的推廣加密貨幣，甚至在今年早些時候也推出了自己的迷因幣，其估值曾在1月中旬飆升至700億美元（約新台幣2.06兆元）以上。根據區塊鏈分析公司Chainalysis稱，作為川普幣的支持者，包括川普家族和附屬公司網絡，已賺取了超過3.5億美元（約新台幣103.4億元）的交易費。

川普媒體與科技集團也於週一向美國證券交易委員會提交了文件，尋求批准一支新的比特幣和以太幣ETF，該基金計劃將其75%的資產投資於比特幣，25%投資於以太幣，以增強該家族在加密貨幣領域的投資。

外媒指出，如果庫班的理論是正確的，那麼川普手機可能成為川普品牌的Web3 生態系統的門戶，其中預先安裝了錢包、數位資產和交易生成功能。

美媒《axios》指出，川普透過 WLF Holdco LLC 揭露了一筆價值5700萬美元（約新台幣16.8億元）的巨額代幣銷售。根據上週五公佈的財務文件，川普報告稱其加密貨幣投資和一系列商品的收入超過6億美元（約新台幣177.2億元），這是他重返白宮以來首次披露資產。

《路透》則計算，川普申報的資產至少價值16億美元（約新台幣472.7億元）。

《axios》認為，川普在總統任期內為他自己帶來了極大的利益，在政治議程相關的財富累積途徑，美國民主黨繼續指控其大規模利益衝突。《紐約時報》則指出，川普總統的家人可能會從其20億美元（約新台幣590.9億元）的穩定幣交易中獲利，這些穩定幣將用於涉及該家族在中東阿布達比投資基金的海外交易，這引起一些民主黨人的擔憂。

《金融時報》也報導，川普家族推出這項行動服務，是近期擴張其國際企業帝國舉措的一部分，有鑑於川普作為美國總統的權力地位，川普家族過去曾面臨潛在利益衝突。

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