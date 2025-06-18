美債需求現裂痕！全球央行罕見撤出 大賣近500億美元美債

各國央行自今年3月以來持續拋售美國公債，表明它們正在分散美元資產的持有量。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國銀行（Bank of America）分析發現，各國央行自今年3月以來持續拋售美國公債，表明它們正在分散美元資產的持有量。

《彭博》報導，截至6月11日當週，全球央行及其他官方機構在紐約聯邦儲備銀行託管的美國公債平均持有量，減少了170億美元，使自3月底以來的累計減幅達480億美元。此外，外國機構在聯準會逆回購工具中的持有量自3月底以來，也下降了約150億美元。

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以美銀策略師斯韋伯（Meghan Swiber）為首的團隊在標題為「外國對美債需求出現裂痕」的報告中指出，這個走勢是「不尋常的」，因為通常當美元走弱時，各國央行往往會買進美國公債，但今年美元走弱卻未見這狀況。

彭博美元指數（Bloomberg Spot Dollar Index）在2025年下跌約8%，接近3年來低點，部分原因是市場擔憂美國總統川普的關稅政策，將削弱美國經濟前景。

策略師寫道：「這些資金流動很可能反映官方部門正逐步分散美元持有比例」，並補充表示他們「仍對外國需求的前景感到擔憂」。

海外投資者一直是購買美國公債的重要來源。但事實上根據聯準會的資金流向數據，第一季幾乎所有對美債的需求都來自券商及外國投資者。

斯韋伯在報告中指出，這反映出「令人擔憂的情況」，因為券商的購買比例通常反映債券供應與來自私人投資者的需求之間的缺口。她說：「外國需求的未來走向令人關切，尤其考慮到越來越多全球投資者希望減少美國資產持有，或是提高對沖比率。」策略師們也指出，在最近的2年期和20年期公債拍賣中，外國參與度持續減弱。

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