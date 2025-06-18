關稅暫緩期倒數計時 川普親曝這兩地貿易談判進度

美國總統川普（Donald Trump）。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國關稅暫緩期進入倒數，各界高度關注華府與各國的貿易談判近況，美國總統川普（Donald Trump）週二（17日）表示，日本在貿易談判中「態度強硬」，而歐盟則未提出自己認為公平的協議。

《路透》報導，川普週二提前離開於加拿大舉行的G7峰會，專注於目前在中東爆發的衝突問題，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）率領的團隊則留在加拿大繼續處理貿易問題，這令那些原本希望在棘手的貿易談判上取得進展的貿易夥伴感到失望。

請繼續往下閱讀...

川普在空軍1號上向記者表示，歐盟需要向華府提供「1份好協議」，否則將面臨更高的關稅。雙方正在談判，但川普認為，歐盟方面提供的協議「不夠公平」，布魯塞爾要麼就給出一項好的協議，不然就應該支付美方所要求的金額。

對此，歐盟執委會主席馮德萊恩（ Ursula von der Leyen）在G7峰會期間表示，目標仍是在7月9日對等關稅暫緩期結束前達成協議。現在情況很複雜，但正在取得進展，這是一個好的跡象，會努力加快腳步，看看最終會帶來什麼。

川普隨後提到，美國與日本之間有可能達成貿易協議，但也直言日方很強硬。川普強調，日本必須明白，華府只會發出一封信說「你必須支付這麼多，否則就不用跟我們做生意了」，但整體來看還是有達成協議的機會。

隨著川普離開加拿大，白宮官員表示，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）和國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）將隨同貝森特留在卡納納斯基斯（Kananaskis），與各國官員見面。

白宮官員補充，川普與所有G7成員國都進行了非正式會晤，但尚未與印度、澳洲和摩西哥領袖會面，這3國領袖預計將在本週於加拿大會見川普。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，自己在週二晚上與川普進行了「非常好」的對話，雙方同意共同努力就「各種議題」達成協議。白宮隨後證實這通通話。

川普與英國首相施凱爾（Keir Starmer）在G7峰會期間宣佈了美英協議，重申了對英國汽車的配額和關稅稅率，並取消對英國航太產業的關稅，但鋼鐵和鋁的問題仍未解決。其他十幾個美國主要貿易夥伴仍在與川普進行談判，爭取在為期3個月的關稅暫緩期到期之前達成協議。

川普已暗示他可能會延長參與談判國家的最後期限，但他也再次威脅要向其他國家發函，說明他們將面臨的美國關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法