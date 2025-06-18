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AI有20％機率「毀滅人類」！AI教父辛頓對AI發展愈趨不安

2025/06/18 10:28

AI教父辛頓認為，AI有「10%到20%」的可能性導致人類滅絕。（路透）AI教父辛頓認為，AI有「10%到20%」的可能性導致人類滅絕。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有「人工智慧（AI）教父」之稱的諾貝爾物理學獎得主辛頓（Geoffrey Hinton）近期表示，他所協助開發的AI技術正變得越來越令人不安，但仍有太多人未能正視AI帶來的風險，他並重申，AI有「10%到20%」的可能性導致人類滅絕。

曾擔任過Google副總裁的辛頓週一（16日）在Podcast節目說，AI的大多數風險主要來自人類的錯誤使用，這幾乎涵蓋所有短期風險；而另一方面，AI 變得超級聰明，意識到自己不再需要人類時，也會帶來的風險。

AI 技術正迅速在全球蔓延，越來越多學生使用 ChatGPT，企業CEO也強制推動 AI 在工作場所的應用，且如庫班（Mark Cuban）與黃仁勳（Jensen Huang）等科技領袖皆認為，AI將成為員工與企業成敗的關鍵分水嶺。

不過打造現今 AI 系統的工程師們，仍不完全理解其運作與發展模式，導致業界對 AI 未來發展意見分歧。部分人預測 AI 將發動科技叛亂，取代人類；而另一些人則視此憂慮為科幻幻想。

辛頓說：「我認為這兩種看法都過於極端。」、「我經常說 AI 可能會毀滅人類的機率約在 10% 至 20% 之間。這主要是憑直覺判斷，因為我們仍在開發 AI，且人類非常有創造力。希望只要有足夠聰明的人投入足夠資源和研究，我們終將能找到一種方法，讓 AI 永遠不會有害於我們。」

關於AI 帶來的短期風險，辛頓指出， AI 容易讓人出現「幻覺」，也就是那些毫無依據卻看似真實的錯誤資訊，AI也會讓人輕易偽造圖像、影片與音訊。他也指出，AI 將把許多白領產業的基層工作給自動化，儘管部分科技領袖相信 AI 最終會創造出比取代更多的工作機會。

在週一的 Podcast 節目中，辛頓提醒聽眾如何防範 AI 助長的詐騙：如將資金分散存放於多家銀行，並定期將資料備份至外接硬碟。如此一來，若不幸遭遇詐騙，只會損失部分資金，且可迅速恢復電腦及手機的正常運作。他也透露自己將資金分別存放於3家銀行。

AI教父辛頓（Geoffrey Hinton）。（路透）AI教父辛頓（Geoffrey Hinton）。（路透）

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