1年前去Costco買了條黃金 報酬讓人大吃一驚！

Costco自2023年開始販售金條後，就成為新手收藏家搶購黃金的熱門地點。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Costco自2023年開始販售金條後，就成為新手收藏家搶購黃金的熱門地點，隨著黃金價格創下歷史新高，Costco今年5月祭出更嚴格的金條限購規定，會員每日只能買1次金條，每次只能買2條。但在Costco買金條，真的能夠賺錢嗎？外媒就進行了整理，發現如果投資人2024年在 Costco 買了1個1盎司金條，如今帳面未實現收益已來到990美元（約2萬9472元新台幣），報酬率超過40%。

《CNBC》報導，2024年6月在 Costco 購買的 1 盎司金條的價格為2399.99美元（約7萬1447元新台幣），而2025年6月17日的現貨黃金收盤價為每盎司3390美元（約10萬920元新台幣），帳面未實現收益達990美元，報酬率高達41.3%。

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不過專家提醒，儘管獲利可觀，但黃金出售過程並非單純反映現貨價格。美國佛州財務規劃師Jon Ulin指出，實際轉售時，現貨價只是談價時的參考基準，賣方往往需接受比現貨價低5%至10%的價格，依據出售管道而異。

Jon Ulin稱，實體金銀交易商通常提供較高報價，且付款迅速；部分線上平台雖提供競爭價格，但需承擔物流與詐騙風險。他建議，消費者應避免透過eBay或Facebook Marketplace等非正規渠道進行交易，並在評估買家時善用Yelp、Google或美國商業改進局（BBB）等工具，有助於避免被砍價、遇到隱藏費用或詐騙風險。

除了轉售風險，潛在稅負也是投資人不可忽視的因素。楊百翰大學會計與稅務教授暨註冊會計師 Troy Lewis 表示，美國國稅局（IRS）規定，黃金屬於「收藏品」（collectibles）類資產，長期資本利得稅率最高可達28%，高於股票或房地產等傳統資產的20%上限；若黃金持有一年內就出售，獲利則可能按一般所得稅課徵，稅率恐怕會更高。

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