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第3次延長！川普拍板TikTok截至日再延90天

2025/06/18 08:14

川普拍板TikTok截至日再延90天（示意圖，路透）川普拍板TikTok截至日再延90天（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕第3次延長！川普拍板TikTok截至日再延90天，白宮新聞秘書萊維特在1份聲明中表示，川普總統不希望TikTok暫停營運，因此，本週將簽署1項額外的行政命令，以維持TikTok的正常運作。

CNBC報導，萊維特指出，此次延期將持續90天，政府將在此期間努力確保這項協議的達成，以便美國人民能夠繼續使用Tikikok，並確保他們的數據安全。

字節跳動原本需要在1月19日之前遵守國家安全法，但川普上任之初就簽署了1項行政命令，將截止日期推遲到4月5日。在4月截止日期的前1天，川普第2次延長了截止日期。

如今在字節跳動即將在6月19日的最後期限前出售TikTok的美國業務，前，川普再次簽署行政命令，將截至延長90天。

截至目前為止，包括Oracle在內的多方，AppLovin以及億萬富翁麥考特（Frank McCourt）的「自由計畫」（Project Liberty）財團都表示有意收購TikTok的美國業務。目前尚不清楚中國政府是否會批准這筆交易。

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