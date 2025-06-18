黃金超越美債、瑞士法郎成終極避風港！專家一語道破關鍵真相

專家表示，黃金榮膺避險資產桂冠，最主要的核心是不受政府債務影響。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年迄今，黃金現貨價格已飆升30%，漲幅超過日圓、瑞士法郎和美國國債等其他傳統避險資產，專家一致認為，黃金榮膺避險資產桂冠，最主要的核心是不受政府債務影響。

CNBC報導，在新加坡舉行的亞太貴金屬年會上，Metals Focus董事總經理卡瓦利斯（Nikos Kavalis）表示，「黃金的關鍵優勢在於它不屬於任何人的負債」，而當投資者持有美國國債、其他主權債券甚至貨幣時，他們最終買入的是相應經濟體的資產。

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回顧今年以來其他典型避險貨幣的表現，衡量美元兌一籃子貨幣價值的美元指數今年迄今下跌近10%。同期，日圓和瑞士法郎等避險貨幣兌美元分別升值約8%及10%。

今年迄今，10年期美國公債殖利率已下降約19個基點，債券市場的殖利率與價格走勢相反，這意味著殖利率下降等於價格上漲。

相比之下，金價數月來持續創下新高。現貨金價今年迄今已上漲約30%，截至14點，交易價約在3385美元附近，4月曾一度突破3500美元的高峰。不穩定和不確定的氛圍，尤其是近期中東局勢的發展，以及對美國避險資產的需求下降，都推動了黃金需求。

世界黃金協會全球央行事務主管范少凱表示，人們越來越不確定美元和美債市場的未來走向。我認為這激發了人們對黃金等替代避險資產的興趣。

儘管美元和美債在歷史上一直是金融安全的堡壘，但其漏洞已開始顯現。

4月份，美國總統川普推出「互惠」關稅政策後，美債遭遇大幅拋售，而5月穆迪則下調美國信用評級，加之川普的稅收法案，投資者紛紛撤出長期美債，這再次打擊了美債長期以來作為避風港的聲譽，因為投資者對財政紀律的擔憂加劇，美國30年期國債殖利率突破了關鍵的5%。

另，ABC Refinery機構市場全球主管Nicholas Frappell亦表示，黃金作為1種資產，不會受到影響其他貨幣的高債務與GDP比率的影響。

至於，另1種傳統避險貨幣瑞士法郎自今年初以來兌美元已升值逾10%。不過，范少凱表示，瑞士央行可能正試圖阻止避險資金流入，這將使瑞士法郎的競爭力下降。

今年3月，瑞士央行將政策利率設定為0.25%。5月份，瑞士消費者物價指數出現4年多來的首次下降，引發了人們對即將召開的政策會議將實施負利率的預測。

道明證券大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示，瑞士法郎仍然非常具有吸引力，但問題是，如果瑞士現在實行負利率，那麼如果我買入瑞士法郎，就不會獲得很多回報。

業內專家告訴CNBC，從這個角度來看，黃金與其他由政府發行並與政府掛鉤的避險資產相比，顯得尤為突出。

范少凱指出，黃金之所以在其他資產中脫穎而出，首先是因為它是一個巨大的流動性市場，而且它不受政治影響，所以它不是法定貨幣，且黃金的供應受到自然限制，我認為這正是它作為避險資產脫穎而出的原因。

梅萊克表示，與主權債券或法定貨幣不同，黃金不存在交易對手風險，他指出，黃金具有內在價值，這意味著我不需要依賴政府或私人代理人來履行我的債務義務來支付息票。

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