南市評定房屋稅標準單價 適用今年7月1日新建房

南市重行評定房屋稅標準單價，適用今年7月1日以後取得使用執照的新建房屋，既有房屋不受影響。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市重行評定房屋稅今（2025）年標準單價，引發民眾關注。南市財稅局指出，相較2019年標準單價（2016年7月以後房屋適用）實際平均調幅為21%，適用今年7月1日以後取得使用執照的新建房屋，既有房屋不受影響。

南市財稅局說，財政部將近年各縣市稅基評定情形與基準年（1984年）相比，區分紅燈、黃燈、淺綠燈、綠燈等4等級，愈接近綠燈，代表與基準年相比已達一定漲幅，此次調整前台南市標準單價增幅僅較花蓮縣高，落在全國末段班，為紅燈等級。

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財稅局表示，這次調整後，在六都中調幅與桃園市相當，已提升為綠燈等級，但仍較台北市、新北市及高雄市低，目前全國增幅依序有台北市、宜蘭縣、連江縣、新北市、澎湖縣、嘉義縣、苗栗縣、高雄市、雲林縣、新竹縣、新竹市、桃園市及台南市等13個縣市達財政部綠燈等級。

財稅局強調，這次房屋標準單價調整，今年7月1日以後取得使用執照的新建房屋才適用，既有房屋均不受這次調整影響。

財稅局說明，影響房屋稅評定現值有標準單價、折舊及地段率。這次除標準單價調整外，地段率調升路段有170個，主要是重大建設、商圈及繁榮道路、新興區域的路段，並且衡平考量區域發展情形，適度調降3個路段，調升（降）幅多為5%，調升路段預估影響約1.7萬戶，以今年期房屋稅開徵查定戶數76.5萬戶僅占2.2%，絕大多數房屋不受影響。

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