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經部「AI新秀計劃」每月補助學子2至3萬元 8月開班

2025/06/17 21:44

經濟部啟動AI新秀培訓計劃。（資料照）經濟部啟動AI新秀培訓計劃。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕為協助百工百業導入AI（人工智慧），經濟部產業發展署正式啟動「AI新秀計畫」，首次針對國內應屆畢業生（含僑外生）規劃為期1年的AI應用培訓課程，培訓期每月補助2萬元、實習期補助每月3萬元。

產發署表示，計畫目標是培育具備實務操作能力、能即時投入產業的AI應用即戰力，強調「學得會、用得上、留得住」。

訓練內容採實作導向設計，分為三大階段，一是產業專業培養（4個月），二是AI應用實作訓練（4個月），三是企業實習（4個月）。完成訓練後，學員將進入企業服務至少2年，協助推動AI落地與智慧化升級。

為降低學員經濟壓力，該計畫由政府全額補助訓練費用，學員無需自費，並提供學習獎勵金，訓練期間每月新台幣2萬元、實習期間每月3萬元，讓青年無後顧之憂專注在學習與實踐。

目前該計畫已與4所大學合作，包括台北大學、台北科技大學、虎尾科技大學與成功大學，由各校依據自身專業領域與教學資源規劃訓練課程。

4校已陸續啟動招生作業，預計將於今年8月開班，可至「經濟部產業人才發展資訊網」（https://www.italent.org.tw/）查詢詳細資訊及報名方式。

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