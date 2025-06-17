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彰化市整合供應鏈 搶無人載具產業訂單

2025/06/17 21:28

彰化市長林世賢認為無人載具產業是彰化產業升級的絕佳機會。（取自林世賢臉書）彰化市長林世賢認為無人載具產業是彰化產業升級的絕佳機會。（取自林世賢臉書）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全球無人載具產業炙手可熱，彰化市長林世賢表示，彰化市是傳統擁產業大縣，更擁有精密產業的一流實力，現今最大的目標是整合供應鏈，採取團體合作來聯手搶訂單，也才能讓國際大廠前進彰化來設廠。

林世賢強調，彰化市公所在今年4月舉辦無人載具產業論壇，300個名額秒殺爆滿，各界都在敲碗追加場次，因此，台大無人載具研發中心將在6月21日在鹿港再辦一場，這次照樣報名迅速額滿，太多業界人士都想要來一探無人載具產業的最新動向。

林世賢指出，許多報名業界人士都透露，現有的代工訂單，毛利太薄，但業者都有開發模具、五金與精密加工的一身好功夫，這些大老闆都很想切入目前最熱門的無人載具產業。因此，這次除了由專家來介紹無人載具產業以外，也將把各公司、工廠專精技術可以導入的部分整合起來，證明彰化既有的工廠，就可以串連完整的供應鏈，就可以聯手去搶單。

林世賢表示，彰化縣工廠的底子硬，實力強，可以原地就轉型，成為無人載具的供應鏈，形成產業聚落，才能讓彰化不只是隱型冠軍，而是世界人人知曉的冠軍。

因為，彰化縣不只是全國最低薪，平均薪資只有新竹的一半，這對於百萬人口大縣來說，要扭轉人口流失的逆轉勝方案，就只有產業下手，只有切入正在崛起的新興產業，才有辦法以高薪工作來留住人才與年輕人。林世賢說，雖然報名額滿，當天只要場地能夠容納，都歡迎到場聆聽。

台大無人載具研發中心、彰化師大、看見彰化公益發展協會等單位共同辦理的「無人機崛起」無人載具產業分析研討論，將於21日下午1點半在鹿港亞太渡假村4樓會議廳登場，由台大無人載具研發中心主任李綱、亞大榮譽教授黃光彩等人主講，林世賢與彰師大校長陳明飛等人擔任論壇最後問答主持人，受理名額300人，已秒殺爆滿。

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