閎康AI高階專案訂單在握 熱到明年

閎康董事長謝詠芬表示，受惠AI晶片的驗證持續放量、自駕車的驗證需求加溫，加上日本熊本與北海道等海外實驗室佈局進入收割期，預估下半年營運將會比上半年好。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕檢測分析廠閎康（3587）董事長謝詠芬表示，受惠AI晶片的驗證持續放量、自駕車的驗證需求加溫，加上日本熊本與北海道等海外實驗室佈局進入收割期，預估下半年營運將會比上半年好，同時，美系大廠AI相關高階產品專案訂單在握，AI相關的預燒（Burn in）測試案從今年第四季到明年第一季，將迎來業務爆炸期。

閎康今召開股東會，針對新台幣升值的匯率影響，謝詠芬會後受訪指出，閎康各地實驗室的收款以當地貨幣為主，美金為收入之一，但非主要，資本支也採美金計算，以自然避險，整體而言，新台幣升值，難以避免影響營運，例如5月營收就約減少新台幣1000萬元，但會致力將衝擊降低。

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針對美國市場，謝詠芬表示，閎康雖曾考慮過設廠，但最後選擇與當地實驗室合作，未來將攜手在美國當地提供高階晶片研發階段的分析服務，並深化可靠度測試與驗證的合作。

為因應高功率預燒（High Power Burning）需求，謝詠芬指出，閎康也正積極規劃擴建新廠，原先考慮在湖口設廠已捨棄，目前就近在新竹科學園區周邊覓得更合適的標的，將成為閎康未來的產能擴增之地，挹注營運成長動能。

謝詠芬指出，中國檢測分析廠商也有20家之多，但目前技術偏中低階產品；AI驅動高頻、高速效能的晶片需求大增，這類高階產品都需要用到超高瓦數的預燒設備測試，閎康等台灣檢測分析廠主要針對研發產品進行測試，量產則另有後段封測廠承接訂單。

謝詠芬表示，AI相關高階晶片因技術難度高，不僅測試時間長，且有的金額比一般案子高達百倍之多，美系大廠除了輝達自設實驗室沒有委外，包括超微、亞馬遜等大廠都與閎康進行合作，因應客戶訂單需求，閎康已規劃在金山街增設專屬實驗室，投資高階設備，估計今年第四季顯現營運效益，明年第一季與第二季挹注營運會更明顯。

展望下半年，謝詠芬說明，受惠AI晶片的驗證持續放量、自駕車的驗證需求加溫，加上日本熊本與北海道等海外實驗室佈局進入收割期，預估下半年營運將會比上半年好。

對於矽光子（CPO）的佈局，謝詠芬指出，閎康創立以來，除了建立矽晶片檢測分析技術之外，也長期支持與協助跟光相關的雷射元件供應商，她對自家技術很有信心，也認為目前產業界還在研發矽光子技術階段，矽與光如何整合的走向尚不確定，更別提生意接單量，談到設備投資，預期本季到第三季之間將會拍板定案。

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