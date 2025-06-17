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台船順利完成「海鯤軍艦」首次浮航海試

2025/06/17 21:20

台船順利完成「海鯤軍艦」首次浮航海試。（台船提供）台船順利完成「海鯤軍艦」首次浮航海試。（台船提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台船 （2208）今日宣布，繼「海鯤軍艦」本（6）月14 日在高雄港灣內執行航行測試，今（17）日執行首次浮航測試，已順利完成推進、舵翼、電力、液壓、通風、通信及雷達等各項系統首次海上動態組合測試，達成海測必要之安全及品質要求條件，將持續依測試結果，進行各系統調校改善，進行下一階段潛航測試。

台船說，海上試俥計畫依潛艦水下安全測試作業，區分「浮航、淺水潛航、深水潛航」三階段，各階段安排數次海上測試，並依測試結果調校缺改精進性能。潛航時將逐步增加測試深度，以確保在測試安全下，達成潛艦作戰任務需求。

台船說，首次海上測試前，已參考各國潛艦測試經驗，進行各項系統的航前安全評估，並依評估意見調校，並進行航行操作訓練，先於高雄港灣內測試，今日再依計畫順利完成首次海上動態組合測試，未來將在完成各項浮航測試科目後，依計畫安排「海鯤軍艦」進台船乾塢，執行各系統裝備的性能校正、全艦水密測試及水下裝備檢查，並進行外殼海生物清潔及塗裝作業，後實施潛航測試。

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