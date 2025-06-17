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偽造超過10萬份「點名」紀錄 日本郵政社長被減薪4成

2025/06/17 20:31

日本郵政宣布對多名高層採取紀律處分措施，包括將社長千田哲也（見圖）的月薪削減40%，為期3個月。（取自網路）日本郵政宣布對多名高層採取紀律處分措施，包括將社長千田哲也（見圖）的月薪削減40%，為期3個月。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本郵政宣布對多名高層採取紀律處分措施，包括將社長千田哲也的月薪削減40%，為期3個月，因為公司未能按照法律要求正確進行點名檢查送貨人員是否飲酒。

今年4月，日本郵政公司調查發現，在全國3188個郵局中，有2391個（佔75%）沒有正確進行點名檢查，以確認郵政投遞人員是否飲酒。

隨後的調查證實，今年1月至3月初應該進行約57萬次點名中，約有10.2萬次點名被偽造，使記錄看起來好像已經正確執行。

針對此一情況，，該公司宣布對共11名高階主管採取紀律處分。

千田社長在東京的記者會上表示：「我們的首要任務是確保營運平穩運行，不給客戶帶來不便。」千田社長和副社長南義人將每月減薪40%，問題發現時的主管董事將每月減薪30%，其他高階主管將每月減薪20%，為期3個月。集團旗下公司的兩名高階主管也將自願退還薪資。

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