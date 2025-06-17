保險局：今年前4月產壽險旅平險 共賣出近3百萬件

金管會保險局副局長陳清源（左）表示，民眾可依自身需求事先規劃旅遊期間適足之保險保障。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會表示，國內產險與壽險的「保單件數」與「保費收入」雙雙成長。其中，今年1到4月的旅平險共銷售近300萬件、為299萬1358件，保單件數成長15.60%；至於今年前4月保費收入合計為17億5901萬元，年增17.77%。

保險局副局長陳清源表示，即將進入暑假，許多民眾早已規劃安排旅遊行程，金管會提醒民眾在規劃國內外旅遊時，除安排旅遊行程及蒐集旅遊資訊外，可依自身需求事先規劃旅遊期間適足之保險保障，以因應旅遊期間之相關風險。

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根據保發中心統計顯示，今年前4月的產險（個人+團體），也就是旅平險共賣出207萬0139件，保單銷售件數成長22.57%；至於產險的保費收入為12億2886萬元，金額年增為19.95%。

在壽險方面，今年前4月共賣出92萬1219件保單，從銷售件數成長率來看，僅2.51%；至於壽險的保費收入為5億3015萬元，年增為13.00%。

陳清源指出，民眾規劃旅遊保險時除可選擇最基本的旅行平安保險，保障旅遊期間內，因遭受意外傷害事故（指非由疾病引起之外來突發事故），使其身體蒙受傷害而致失能或死亡之風險外，亦可搭配傷害醫療費用附加條款，保障受傷就醫衍生之醫療費用支出風險。

例如：出國旅遊可加保海外突發疾病醫療健康保險附約，保障海外旅行期間因突發疾病住院、門診或急診接受治療之費用風險。

保險局提醒，民眾亦可加保旅行不便保險，保障因旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等相關風險，其中旅程更改保險可提供海外旅行期間，因預定前往之地點發生天災所致被保險人更改預定行程而增加之交通或住宿費用，讓旅遊更安心。

現行投保方式多元便利，民眾除透過實體方式投保外，也可隨時利用網路或APP投保，保險業亦有在機場設置服務櫃檯提供投保服務，民眾可多加利用。

另外，陳清源強調，因各家保險公司提供旅遊保險商品項目組合各有特色，在投保前應詳加閱讀保單條款內容，瞭解保障內容、範圍、除外責任及理賠條件等，以確保符合自身需求並避免理賠爭議，讓旅遊保障更為周延。

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