IMA理事長蔡祈岩： AI已上升到國家戰略層級 全球對台灣都有期待

今年四月副總統蕭美琴（前排右5）接見IMA獲獎團隊與評審代表，前排右6為IMA理事長蔡祈岩。（IMA提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華民國資訊經理人協會IMA理事長蔡祈岩表示，在各國積極建立自己的主權AI下，AI已經上升到國家戰略層級，在AI領域中，全球對台灣都有期待，而台灣除硬體之外，更應該積極培養、發覺軟體人才，更何況放眼全球最會賺錢的企業都是軟體公司，因此2025 IT Matters Awards 新增AI與開源獎項，要「Open Source team Taiwan」。

IMA在2023年開始舉辦「IT Matters Awards」，蔡祈岩表示，台灣資訊人才爭奪戰持續，因此2023年就首創IT雇主品牌的獎項，而隨著生成式 AI 技術迅速演進所帶來的變革，資訊科技已不再是輔助工具，而是推動企業轉型與國家競爭力的核心驅動力，尤其台灣輝達總部將設於台北「北士科」，並計畫大規模招募百位高階人才，顯示台灣在半導體與 AI 領域的關鍵地位日趨重要，也再次突顯在可預見的挑戰—科技產業面臨的 IT 人才缺口，將持續惡化。

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蔡祈岩指出，因應技術發展與全球趨勢，以及延續「擴大社會影響力」的核心精神，今年IT Matters Awards 新增 AI 與開源獎項，鼓勵企業與個人投入AI應用創新與開源技術貢獻，積極串聯台灣與全球科技生態圈。

蔡祈岩指出，「AI Selected 獎」則設兩類，包括社會影響力獎以及創新研發獎，其中創新研發獎聚焦尚未上市，但已取得關鍵成果的 AI 研發產品或專案，評估其創新潛力與市場應用前景。而「開源社群貢獻獎」則是要表揚長期推動開源文化、促進技術共享與社群活絡的實踐者，引導更多人投入協作創新，讓開源力量遍地開花。

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