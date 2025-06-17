財部招商大會釋公建案源2364億 最大案投資金額330億

根據統計，上半年簽約民參公建案共51件、總投資金額468億元，高雄市以125億元蟬聯招商王。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部將於7月4日舉辦「民間參與公共建設招商大會」，彙整中央及地方機關潛力案源共105件，預估可吸引民間投資金額2364億元，創歷年新高。財政部促參司長張素珍指出，最大案是桃園市中壢體育園區興建營運移轉案、預估投資金額330億元，其次是台南市運動藝文休閒園區BOT案、預估投資金額235億元。

促參司表示，今年截至6月15日止，各機關推動民參公建成果豐碩，完成與民間機構簽訂投資契約案件共51件、總投資金額達468億元，其中依促參法辦理案件26件、投資金額約11億元，依其他法令辦理案件25件、投資金額約457億元；議約中的促參案及其他法令案件共32件、合計約964億元。張素珍表示，預計今年簽約成績與去年相當，有可能高於去年的1588億元，甚至上看1700億元。

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根據統計，各部會中，上半年廣義民參簽約案件，以財政部6件、47億元居冠，主因國產署舊址改建案近43億元；交通部2件、9億元居次。至於地方政府，以高雄市2件、125億元蟬聯招商王，其中高雄前鎮亞灣智慧公宅都更案高達112億元；新北市2件、102億元居次，台北市4件、87億元排名第3。

值得一提的是，今年保險業投資公建案可望破蛋，促參司指出，經濟部主辦新竹湖口物流中心BOO案，目前正與富邦人壽議約中，投資金額30億元以上。

張素珍指出，公建投資商機持續看旺，財政部將於7月4日舉辦招商大會，彙整中央及地方機關潛力案源共計105件，預估可吸引民間投資金額高達2364億元；其中，最大案是桃園市中壢體育園區興建營運移轉案，預估投資金額330億元，其次是台南市運動藝文休閒園區BOT案約235億元。

促參司表示，本次招商大會所釋出案源，涵蓋長期照顧、社會住宅、綠能設施、農業及資源循環再利用等多元領域；另為配合行政院「兆元投資國家發展方案」，這次也邀請金融機構與保險業者參與，共同投入國家重大建設、攜手推動國內公共建設。

另，促參司表示，第23屆「民間參與公共建設金擘獎」徵件作業已截止收件，今年共有政府團隊10件及民間團隊13件提出申請，合計23件案件角逐殊榮，展現各界對提升政府效能與公共價值的高度重視與積極投入。目前所有申請案件已進入初評階段，預計將於7月公布入圍名單。

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