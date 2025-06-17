川普金卡簽證夯？ 商務部長曝申請數據 有CEO稱要買1百張

美國商務部長盧特尼克告訴《金融時報》，川普金卡簽證將由黃金製成，它會很漂亮。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普推動的金卡簽證，每張「要價」500萬美元（約台幣1.5億元），商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，目前已有近7萬人排隊申請。

這是一項由商務領導的簽證計劃，將授予外國人在美國的合法居留權，耗資500萬美元。

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上週，盧特尼克所在的部門推出了一個網站trumpcard.gov，供有意向的申請人登記他們對簽證的興趣，並提供基本的聯繫訊息，包括姓名、電子郵件地址和所在地區。網站上展示的卡片上有川朗普總統的頭像和簽名，以及一隻鷹、自由女神像和美國國旗。

盧特尼克表示，週一早上，他所在部門的內部線上資訊中心顯示，等候名單上有67697人。不到一小時，等候人數就躍升至68703人。美國商務部長告訴《金融時報》，「這張卡將由黃金製成。 它會很漂亮。」

盧特尼克表示，該簽證旨在為美國增加收入並幫助其償還36兆美元的債務。川普卡將吸引那些為自己或員工尋求在美國合法居留權的商業領袖和公司。

一家不願透露姓名的全球科技公司首席執行長透過發言人表示，如果該計劃取得成果，他的集團將尋求購買100多張川普卡，並補充說，他認為這一舉措是歡迎世界上最優秀、最聰明的人才來到美國，特別是迎接企業家、工程師和科學家的一種方式。

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