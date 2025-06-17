東鋼在手訂單逾百萬噸 經濟前景、匯率因素衝擊大於對等關稅

東和鋼鐵今舉行法說會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕東和鋼鐵（2006）今天舉行線上法說會，目前在手訂單仍超過百萬噸，鋼筋訂單能見度有10到11月，鋼構則滿載，能見度到明年9月。東鋼總經理黃炳樺指出，維持訂單能見度是最重要工作，對等關稅的稅率本身影響不大，但造成經濟疑慮與匯率等2大問題影響甚於關稅。

黃炳樺指出，今年鋼價還是持續下修，但東鋼今年鋼筋、型鋼等前5月接單分別年增13.2%、15.3%，第一季表現與6月營運接單等都在軌道上，各界雖對今年第三季充滿悲觀氣氛，但東鋼訂單能見度還維持住，目前表現優於預期。

請繼續往下閱讀...

黃炳樺進一步說明，今年鋼筋接單結構有改變，住宅雖然降低，但是捷運、鐵路（花東鐵改）等公共工程有比較明顯增加。

至於鋼結構部分，訂單能見度到明年9月，明年上半年產能幾乎全滿，他說，關稅等確實有經濟影響，導致工程有放緩，東鋼首要維持訂單能見度、並將產能做到最好發揮。

黃炳樺也提到，匯率升值是長期趨勢，對東鋼而言，短期確實有匯兌壓力，但長期原料採購就有價差，他強調，經濟不確定性擔憂是很大挑戰，對第三季、第四季要很小心謹慎、應對，目前市場不確定性太高，

他認為，目前市場壓力比以前大，但有中國經濟、川普因素影響，東鋼第一季表現還是穩健；東鋼今年第一季每股稅後盈餘1.5元與去年同期相當。

另外，東鋼持續引進機械手臂，取代單調、危險性工作，預估未來5年資本支出約30億元，集團也在降低能耗上持續精進，可進一步控制成本，讓本業維持穩定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法