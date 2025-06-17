推小屋頂光電每戶最高補30萬元 各縣市可搶近7億元預算

經濟部針對小屋頂祭出獎勵，推出「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，每瓩補助3000元，單案最高獎勵30萬元，核定今明兩年預算後，還未用罄，盼各縣市再申請。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部為全力衝刺進度太陽光電建置，針對小屋頂祭出獎勵，推出「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，每瓩補助3000元，單案最高獎勵30萬元；不過，經濟部今（17日）核定近2年約13.6億元經費，估有逾4萬棟戶可設置，但經費尚有近7億元未用罄，鼓勵各縣市後續可再次提出補助申請。

經濟部說明，我國屋頂光電至今年四月已設置9.28GW，大幅超越原訂8GW設置目標。而要加速小型光電設置意願，政府對屋頂面積小於1千平方公尺以下的私有建築物設置光電，推出「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，給予補助獎勵，每瓩補助3000元，單案最高以30萬元為限，計畫分四年執行，每年預算約10.2億元，合計有40.8億元。

請繼續往下閱讀...

經濟部於17日核定今年、明年預算，但只核定13.6億元，估算可增加400MW設置量，經費還有近6.8億元額度可用，換算還能增加超過200MW，經濟部呼籲各縣市後續執行時，若經費不敷使用，可再次提出補助獎勵經費申請。

經濟部公告各縣市核定情形，全台僅連江縣掛零未申請，中南部光電大縣，包括高雄市、台中市這2年各拿1.6億元，台南市、雲林縣也都有1億元，不過住宅型態也有關聯，東部的宜蘭縣透天型太多，這兩年共獲得8千萬元，申請縣市當中，寸土寸金、集合住宅型態為主的台北市申請補助金額最低，兩年僅6百萬元。

經濟部能源署表示，直轄市、縣（市）政府各年度申請及核定經費已公告，有獎勵申請需求民眾，可逕洽該府瞭解辦申請流程及經費剩餘情形。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法