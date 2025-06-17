Google撤銷憑證信任 中華電信董事長簡志誠道歉：已做出八大改善

圖中為中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕搜尋引擎Google日前撤銷中華電信的憑證信任，引發市場熱議，中華電信董事長簡志誠今日首度對外公開表示「抱歉」，並已做出八大具體改善作為，目標是明年三月重返Google預設信任清單。

中華電信指出，目前除停止簽發新憑證外，已全面協助憑證換發、重整憑證證認CA團隊組織架構、成立專責改善團隊、強化事件應變機制、建立和規監控制度、導入自動化檢查，並規劃新申請Google信任的改善作為。

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中華電信進一步指出，自2025年8月1日起，全面暫停簽發新TLS憑證，避免影響使用者與網站信任；協助政府與企業客戶提前完成憑證換發，而截至6月13日，政府機關使用中華電信TLS憑證的網站中，已有超過95.4%完成憑證更新或轉換為雙憑證，預計7月底前全數完成。

在重整 CA 團隊組織架構方面，已整合政府網站與商用網站團隊，統一技術標準與合規流程，提升整體管理效能。同時，已成立專責改善團隊，包括集結最優秀人才，成立跨部門專案小組，導入敏捷管理工具，每週追蹤改善進度。

中華電信也已強化事件應變機制，也就是建立事件應變SOP，例如4小時內召開會議、72小時內提交報告、1個月內結案；並每季召開法規監控會議，從文件到系統進行端對端追蹤，確保政策落實的建立合規監控制度，更導入自動化檢查工具，在增加檢測工具，建立雙層憑證格式審查機制，以減少人工疏漏。

中華電信說，在已改善下，預計隨即啟動新根憑證申請，目標2026年重返 Chrome 預設信任清單，持續為台灣提供可信憑證服務。

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