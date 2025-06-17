晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

Google撤銷憑證信任 中華電信董事長簡志誠道歉：已做出八大改善

2025/06/17 17:58

圖中為中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）圖中為中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕搜尋引擎Google日前撤銷中華電信的憑證信任，引發市場熱議，中華電信董事長簡志誠今日首度對外公開表示「抱歉」，並已做出八大具體改善作為，目標是明年三月重返Google預設信任清單。

中華電信指出，目前除停止簽發新憑證外，已全面協助憑證換發、重整憑證證認CA團隊組織架構、成立專責改善團隊、強化事件應變機制、建立和規監控制度、導入自動化檢查，並規劃新申請Google信任的改善作為。

中華電信進一步指出，自2025年8月1日起，全面暫停簽發新TLS憑證，避免影響使用者與網站信任；協助政府與企業客戶提前完成憑證換發，而截至6月13日，政府機關使用中華電信TLS憑證的網站中，已有超過95.4%完成憑證更新或轉換為雙憑證，預計7月底前全數完成。

在重整 CA 團隊組織架構方面，已整合政府網站與商用網站團隊，統一技術標準與合規流程，提升整體管理效能。同時，已成立專責改善團隊，包括集結最優秀人才，成立跨部門專案小組，導入敏捷管理工具，每週追蹤改善進度。

中華電信也已強化事件應變機制，也就是建立事件應變SOP，例如4小時內召開會議、72小時內提交報告、1個月內結案；並每季召開法規監控會議，從文件到系統進行端對端追蹤，確保政策落實的建立合規監控制度，更導入自動化檢查工具，在增加檢測工具，建立雙層憑證格式審查機制，以減少人工疏漏。

中華電信說，在已改善下，預計隨即啟動新根憑證申請，目標2026年重返 Chrome 預設信任清單，持續為台灣提供可信憑證服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財