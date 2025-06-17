中東緊張若推升油價 外銀點名「3大脆弱」亞幣 台幣在內

中東衝突持續升高影響，市場擔憂中東地區供油中斷風險擴大。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到伊朗與以色列衝突持續升高影響，市場擔憂中東地區供油中斷風險擴大，儘管有消息指出，伊朗正尋求與以色列結束敵對行動，使達成停火的可能性上升，緩解市場對中東原油供應中斷的擔憂。不過，巴克萊銀行（Barclays Plc）分析，若油價持續飆升，亞洲貨幣恐面臨貶值壓力，其中以泰銖、台幣與韓元的風險最高。

《彭博》報導，巴克萊經濟學家包括Brian Tan在內的團隊週二發給客戶的報告指出「油價上漲意味著大多數亞洲貨幣短期面臨風險，尤其若地緣衝突升級導致油價進一步走高，風險將更為顯著。」

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近期，以色列與伊朗之間的敵對行動推升原油價格，市場密切關注伊朗是否可能試圖干擾全球約五分之一原油供應經過的海上運輸路線。這類事件若成真，將對高度依賴燃料進口的亞洲經濟體帶來重大衝擊。

雖然印度盧比的走弱大致符合預期，但巴克萊指出，菲律賓披索的疲弱表現可能與油價無關，因為該貨幣對油價上漲的敏感度相對較低。

報導指出，全球基準布蘭特原油（Brent）價格本月已上漲約16%。在固定收益市場方面，若油價再上漲20%，新加坡與南韓的主權債券將首當其衝，儘管巴克萊表示，衝擊應仍屬可控範圍。分析師們總結「我們預期亞洲利率市場目前將繼續忽視油價上漲的影響，但若油價出現更長期且劇烈的上升走勢，市場反應可能會改變。」

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