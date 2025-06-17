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中東情勢緊張升級 航運集團開始避開荷姆茲海峽

2025/06/17 17:27

隨著以色列和伊朗衝突的加劇，一些船東選擇避開具有重要戰略意義的荷姆茲海峽，航運業的不安情緒日益加劇。（取自CNBC）隨著以色列和伊朗衝突的加劇，一些船東選擇避開具有重要戰略意義的荷姆茲海峽，航運業的不安情緒日益加劇。（取自CNBC）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒CNBC報導，全球最大的航運協會表示，隨著以色列和伊朗衝突的加劇，一些船東選擇避開具有重要戰略意義的荷姆茲海峽，航運業的不安情緒日益加劇。

週五，以色列突然襲擊伊朗的軍事和核子基礎設施，隨後該地區敵對國家之間的戰爭持續了四天。這促使船東在紅海和荷姆茲海峽格外謹慎，荷姆茲海峽是通往世界石油工業的重要門戶，也是停靠杜拜傑貝阿里港的貨櫃船的重要入境點。

代表全球船東的波羅的海國際航運公會（Bimco）安全主管雅各布·拉森（Jakob Larsen）表示，以色列與伊朗的衝突似乎正在升級，引發船東群體的擔憂，並導致途經該地區的船隻數量「略有下降」。

拉森透過電子郵件告訴CNBC：不同船東的情況和風險承受能力差異很大。目前看來，大多數船東選擇繼續航行，而有些船東似乎選擇放棄。

他補充說：在安全威脅加劇的時期，運費和船員工資往往會上漲，這為一些人冒險穿越衝突地區提供經濟動力。雖然這些機制看似簡單，但正是這些機制在幾個世紀以來的衝突和戰爭中支撐著全球貿易。

荷姆茲海峽連接波斯灣和阿拉伯海，被公認為 世界最重要的石油咽喉要道之一。根據美國能源資訊署的數據， 2023年，通過該水道的石油流量平均為每天2090萬桶，約佔全球石油液體消耗量的20%。

石油即使暫時無法穿越荷姆茲海峽，也可能導致全球能源價格上漲、運輸成本增加，並造成嚴重的供應延誤。

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