漢翔巴黎航展告捷 與川崎重工簽訂發動機零組件3年長約

漢翔副總經理曾國益（右）與川崎重工採購主管（左）簽訂發動機零組件長約。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔今日宣布，在巴黎航展上與日本川崎重工（Kawasaki Heavy Industries, KHI）簽訂發動機零組件3年期採購合約，漢翔總經理馬萬鈞表示，川崎重工向漢翔採購Trent XWB-97K航空發動機零組件，最終應用於Airbus A350-1000及A350F等大型寬體機種。

巴黎航展今年6月16日至6月22日舉行，漢翔以發動機零組件、金屬精密加工、熱塑複材，乃至智慧製造與AI應用，運用範疇包括軍用、民用與無人機等參展。漢翔說，「用技術說話」，就是為了行銷台灣航空製造的實力與成果。

請繼續往下閱讀...

馬萬鈞與漢翔副總經理曾國益、川崎重工發動機採購部門主管代表簽署了Trent XWB-97K航空發動機零組件3年長期採購合約。

漢翔指出，與川崎重工的「台日合作」，可回溯至2013年，同樣在Trent XWB-97K發動機上展開。隨著業務穩定推展，雙方於2016年進一步簽訂長期採購合約，期間漢翔履約表現良好，因而能在大環境變動下，再次爭取到日方信賴，成功延續雙方超過10年的夥伴關係。川崎重工也在簽署儀式上，再次表達對漢翔製造技術、品質穩定性與供應鏈整合能力方面的高度肯定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法