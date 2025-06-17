大成董事長韓家宇：海內外好幾個成長動力

大成長城（1210）董事長韓家宇（中）表示，面對國際多變情勢，大成將加快佈局海內外市場。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕飼料和白肉雞大廠大成長城（1210）董事長韓家宇表示，面對國際多變情勢，大成將加快海內外市場佈局，明年好幾個廠都蓋好了，開始投產，將有好幾個成長動力，營運可望一年比一年好。

他觀察，美國市場對於亞洲食品需求大幅成長，目前美國零售通路非美國食品櫃位占一半，以前沒有那麼多，大成去年正好收購美國德州Amy Food食品加工廠，主要生產厚皮春捲，目前產能已滿載，供不應求，正評估原地擴廠或購地擴廠。

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因應日本及歐美市場對熟蝦產品的需求增加，大成已在印尼擴建水產加工廠，隨著東南亞經濟成長，大成在越南亦持續從飼料擴大建置農畜規模，朝向一條龍發展。

台灣市場麵粉事業將入股以手工饅頭聞名的福圓號，往麵粉下游發展；因應外食餐飲的強勁需求，台南柳營土雞加工廠預計今年8月投產，將與餐飲、量販通路密切合作，研發油雞、鹽焗雞、甘蔗雞、燉雞等客製化的熟食加工品。

大成也積極跨入生技，集團下面有4個「能」的子公司，全能營養主攻動能營養，新廠房都蓋好了，明年正式投產；萬能生醫主要生產動物用疫苗；康能則開發保健食品及面膜等；毛能主要經營寵物食品，柳營新廠馬上要開始動工。

根據2024年度合併財報，大成集團營收達1027.5億元，稅後淨利35.3億元，每股盈餘4.21元，營收和獲利皆創歷年次高，今天股東會也通過每股配發現金股利2.8元。

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