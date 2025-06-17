晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

大成董事長韓家宇：海內外好幾個成長動力

2025/06/17 17:18

大成長城（1210）董事長韓家宇（中）表示，面對國際多變情勢，大成將加快佈局海內外市場。（記者楊雅民攝）大成長城（1210）董事長韓家宇（中）表示，面對國際多變情勢，大成將加快佈局海內外市場。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕飼料和白肉雞大廠大成長城（1210）董事長韓家宇表示，面對國際多變情勢，大成將加快海內外市場佈局，明年好幾個廠都蓋好了，開始投產，將有好幾個成長動力，營運可望一年比一年好。

他觀察，美國市場對於亞洲食品需求大幅成長，目前美國零售通路非美國食品櫃位占一半，以前沒有那麼多，大成去年正好收購美國德州Amy Food食品加工廠，主要生產厚皮春捲，目前產能已滿載，供不應求，正評估原地擴廠或購地擴廠。

因應日本及歐美市場對熟蝦產品的需求增加，大成已在印尼擴建水產加工廠，隨著東南亞經濟成長，大成在越南亦持續從飼料擴大建置農畜規模，朝向一條龍發展。

台灣市場麵粉事業將入股以手工饅頭聞名的福圓號，往麵粉下游發展；因應外食餐飲的強勁需求，台南柳營土雞加工廠預計今年8月投產，將與餐飲、量販通路密切合作，研發油雞、鹽焗雞、甘蔗雞、燉雞等客製化的熟食加工品。

大成也積極跨入生技，集團下面有4個「能」的子公司，全能營養主攻動能營養，新廠房都蓋好了，明年正式投產；萬能生醫主要生產動物用疫苗；康能則開發保健食品及面膜等；毛能主要經營寵物食品，柳營新廠馬上要開始動工。

根據2024年度合併財報，大成集團營收達1027.5億元，稅後淨利35.3億元，每股盈餘4.21元，營收和獲利皆創歷年次高，今天股東會也通過每股配發現金股利2.8元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財