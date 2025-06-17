晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

土洋攜手合作 AIA友邦壽首度與彰銀銷售保單

2025/06/17 17:12

AIA友邦人壽表示，首度與彰化銀行進行專案合作，針對中高齡的高資產客戶量身打造的保單。（圖為友邦人壽提供）AIA友邦人壽表示，首度與彰化銀行進行專案合作，針對中高齡的高資產客戶量身打造的保單。（圖為友邦人壽提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕外商壽險公司與本土公股銀行，雙方合作開賣保單！AIA友邦人壽今天（17日）表示，首度與彰化銀行進行專案合作，針對中高齡的高資產客戶量身打造的保單，以符合其對財富傳承之需求。

面對高齡化社會與長壽的健康風險，友邦人壽表示，金融機構有責任提供更貼近需求的服務，因此，本次與彰化銀行共同合作推廣，「友邦人壽傳璽永富美元利率變動型終身壽險」，適合資產傳承需求的族群，可長期累積現金價值，同時享有身故及完全失能保障，充分符合長壽社會下對保險保障延伸的實際需求盾。

友邦人壽指出，為落實公平待客原則並強化高齡友善金融服務，友邦人壽特推出創新行銷與核保服務，從細節出發，專為中高齡之高資產客戶量身打造，提升保戶體驗品質。

其次，「友邦人壽傳璽永富美元利率變動型終身壽險」之商品文宣全面導入高齡友善的金融服務設計，放大字體的商品DM，特結合AI語音導覽功能，讓保戶掃描QR Code後即可透過語音播報清楚瞭解保單內容，解決閱讀障礙；另外，本商品附加大尺寸的宣傳手冊，深入剖析規劃資產傳承上之痛點，並提供完整解決方案，協助客戶妥善規劃傳承藍圖，提升資訊透明度與信賴感。

友邦人壽強調，資產傳承是一種價值與責任的延續。未來將持續依據彰化銀行客戶的需求，提供有特色的保險商品與優質服務，協助客戶實現財富守護與世代傳承的目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財