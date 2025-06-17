土洋攜手合作 AIA友邦壽首度與彰銀銷售保單

AIA友邦人壽表示，首度與彰化銀行進行專案合作，針對中高齡的高資產客戶量身打造的保單。（圖為友邦人壽提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕外商壽險公司與本土公股銀行，雙方合作開賣保單！AIA友邦人壽今天（17日）表示，首度與彰化銀行進行專案合作，針對中高齡的高資產客戶量身打造的保單，以符合其對財富傳承之需求。

面對高齡化社會與長壽的健康風險，友邦人壽表示，金融機構有責任提供更貼近需求的服務，因此，本次與彰化銀行共同合作推廣，「友邦人壽傳璽永富美元利率變動型終身壽險」，適合資產傳承需求的族群，可長期累積現金價值，同時享有身故及完全失能保障，充分符合長壽社會下對保險保障延伸的實際需求盾。

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友邦人壽指出，為落實公平待客原則並強化高齡友善金融服務，友邦人壽特推出創新行銷與核保服務，從細節出發，專為中高齡之高資產客戶量身打造，提升保戶體驗品質。

其次，「友邦人壽傳璽永富美元利率變動型終身壽險」之商品文宣全面導入高齡友善的金融服務設計，放大字體的商品DM，特結合AI語音導覽功能，讓保戶掃描QR Code後即可透過語音播報清楚瞭解保單內容，解決閱讀障礙；另外，本商品附加大尺寸的宣傳手冊，深入剖析規劃資產傳承上之痛點，並提供完整解決方案，協助客戶妥善規劃傳承藍圖，提升資訊透明度與信賴感。

友邦人壽強調，資產傳承是一種價值與責任的延續。未來將持續依據彰化銀行客戶的需求，提供有特色的保險商品與優質服務，協助客戶實現財富守護與世代傳承的目標。

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