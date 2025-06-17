華紙拓2大新領域商機 漿塑食器逐步貢獻營收

華紙今日舉辦股東會。圖右為董事長黃鯤雄、左為總經理陳瑞和。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕林漿紙大廠華紙（1905）董事長黃鯤雄今日表示，華紙在3年前啟動策略轉型，尋找造紙業新發展契機，主要是脫離「林漿紙一貫」模式，發展林木、漿塑兩事業，林木領域往綠能領域邁進，漿塑領域則打造高單價食器銷往歐盟，逐步貢獻營收。

黃鯤雄說明，過往造紙業是經由林木、製漿再到造紙的一貫式流程，流程中並無發展他用，不過華紙以林木纖維萃取後的廢棄物發展生質能源，除取得ISO 13065認證（生質能源永續標準）外，此物質的發電效率遠超一般火力發電廠、卻不會產生PM2.5，看好未來發展。

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在漿塑領域，黃鯤雄也指出，是利用紙漿塑形，生產全循環材質的食器，目前已經開始量產，並銷售注重環保價值的歐洲市場，看銷量、貢獻將逐步提升，相關的資本支出目前約投入2億元。

華紙總經理陳瑞和補充，漿塑食器的價相較一般紙餐盒高出1倍，花蓮廠已有6條產線、目前產能滿載，每年有望貢獻1.5億元營收。

只不過，針對漿價與下半年展望，陳瑞和坦言，因中國市場需求不佳、南美洲紙漿廠為去庫存而削價競爭，6月漿價較5月下跌40美元，看下半年仍壓抑。

在能源方面，華紙表示，已啟動台灣最大生質發電的改建案，投入逾30多億元新建高效回收生質能發電設施，讓綠電裝置容量從20MW提升至45 MW，掌握能源優勢，朝綠色能源自給自用及零排放的目標前進。

此外，華紙也說，生質能發電設施已在2024年取得綠電發電ISO 14067 產品碳足跡認證，並達成全台第一張電力永續認證 ISO 13065（生質能源永續標準）。

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