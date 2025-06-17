群益投顧：台股下半年指數區間21000-25000點 Q4有望挑戰新高

群益金融集團今日舉辦2025年第三季投資展望說明會，群益證總經理李文柱（左三）、群益投顧董事長蔡明彥（左二）、群益投顧總經理范振鴻（左一）、群益證執行副總裁張學菏（右二）、資深副總裁李魁榮（右一）對台股後市看法樂觀。（群益金融集團提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕群益金融集團今日舉辦「2025年第三季投資展望說明會」，群益投顧總經理范振鴻指出，由於台股指數與美國科技股指數呈現高度正相關，預估2025年下半年台股指數區間為21000至25000點。

群益投顧預估，下半年金融市場對川普威嚇反應鈍化，第3季低點預估21000點，由於美國聯準會主席鮑爾任期到2026年5月，第4季起市場將開始反應影子主席主張的大幅降息，資金行情再起，台股指數可望挑戰新高。

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至於投資風險來自外銷出口變動，主計總處甫下修下半年台灣經濟成長率預測值至1%，而且中國經濟競爭激烈，衝擊競爭者與全球經濟，與中國正面競爭的產業獲利衰退壓力較大。

以色列與伊朗衝突區域緊張情勢升高，若演變至美國捲入將拉高地緣風險，對全球經濟影響將包括一是波斯灣航道可能面臨封鎖風險、二是油價上漲與美國通膨變化牽動貨幣政策；三是伊朗將堅定發展核武並退出《不擴散核武條約》，中東各國考量自行發展核能力自保。短期能源與軍工產業可能因戰爭風險而獲利，但全球經濟信心受損，如果出現骨牌效應將惡化中東安全局勢。

群益投顧建議下半年台股投資操作策略，首先是Top-down指數天花板注意台積電ADR表現，台積電未來前景仍然看好，Bottom-up是投資聚焦競爭力強而EPS高成長的個股，市場投資資金永遠喜愛績優股；再來則是台股市場核心是科技股，AI產業與個股是「贏者圈」，AI新十大建設包括6大AI基礎建設（超級電腦和大型雲端資料中心），以及4項AI新科技（智慧機器人、量子、矽光子、主權AI）。

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