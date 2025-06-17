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租金補貼將由中央地方共同負擔 藍營議員轟「與詐騙集團無異」

2025/06/17 16:53

新北市議員呂家愷。（新藍圖連線提供）新北市議員呂家愷。（新藍圖連線提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕針對內政部發函各地方政府，預告明年起「300億中央擴大租金補貼經費」將依據各縣市財力，由中央與地方共同分擔，由泛藍議員組成的「新藍圖連線」今（17）日表示，中央開的支票要地方買單，令人哭笑不得，更直言，中央此舉與詐騙集團無異，要求新北市府勿替中央背書，應明確說明立場。

陳偉杰表示，立法院審查財劃法時行政院不提版本，多數民意通過的法案又以釋憲方式拖延實行，沒想到賴政府耍賴反民主還不過癮，先大砍地方一般補助款，現在連最弱勢的租屋族都成為肉票，「權也要錢也要，臉皮厚的連子彈都打不穿」，建議市府盡速向民眾清楚說明相關資訊，在財劃法沒有落實前不該替中央發放租金補貼。

呂家愷指出，最新民調指出賴清德總統不滿意度飆升8.3個百分點，還要放任行政院大砍基層權益，為大罷免搧風點火嗎？民進黨立委蘇巧慧作為新北黨部主委，口口聲聲說要選市長顧市民，但不撤回財劃法和總預算案釋憲又不依例撥款地方，邏輯錯亂程度匪夷所思，「蘇巧慧是不是該勇敢向內政部嗆聲？財劃法實行和撥補地方經費，是不是該選一個？」

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