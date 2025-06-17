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經部證實部長室聘「新秘書」 用人爭議隻字不提

2025/06/17 16:49

經濟部長郭智輝。（資料照，記者廖家寧攝）經濟部長郭智輝。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕 經濟部長郭智輝上任以來失言風波頻傳，近期又再爆出用人爭議。對於用人爭議，經濟部僅回覆「部長室確實有新聘秘書，依照規定任用，謝謝大家關心」。

曾捲入北市燈會預算爭議、前台北市長柯文哲研考會主委賴彥霖，近期被爆出接任懸缺數月的部長室辦公室主任一職。

針對部長室所聘任所謂的「新秘書」，是否就是賴彥霖接任部長室秘書？經濟部對此守口如瓶，僅回覆「部長室確實有新聘秘書，依照規定任用，謝謝大家關心」。

經濟部部長室主任屬於幕僚職位，掌握經濟部重要決策資訊，也是部長室對外發言管道，上一任部長室主任今年2月底離職後，懸缺停擺近4個月。

近期記者致電關切部長室政策事務，部長室秘書僅回應，記者有問題就要去找新聞科，將發言責任推給新聞科，然而，新聞科公務員並無回應權限。

過去郭智輝在多次自身失言風波後，對經濟部公務員下封口令，甚至多個單位的發言人不敢回應記者問題，在記者致電時僅蒐集問題，再依據「程序規定」提供書面答覆。

據悉民進黨黨部、行政院仍至總統府都關切接任的適當人選。

然而，細數郭智輝上任以來，3位次長接連以「健康因素」等理由一個接一個離職，部長室主任更是近4個月都無法找到接任人選，如今部長室聘任「新秘書」也是低調進行，部內人士認為，與郭智輝「霸道總裁」領導風格逃不了關聯。

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