名師解盤》容逸燊：聚焦台幣升值對股市影響

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

經歷周末中東地緣風險後，昨天晚上美股時段，川普在G7峰會透露，伊朗希望進行談判，前提是美國不要加入攻擊行動，昨天晚上美股指數大幅反彈，油價和金價同步下跌，今天亞股時段，川普緊急要求美國居民從德黑蘭撤離，本人也返回白宮，可能未來對於中東風險又會開始加大，亞股今天有開高走低狀況，台股盤中也是測試前波高檔22300點之上，台積電同樣來到1050元壓力。

目前國際股市風險開始出現，後續中東地緣風險何時止穩，可以觀察先行指標油價，因為如果伊朗開始封鎖波斯灣，讓原油無法順利運出中東海灣，將會造成油價持續性大漲，另外則是美股輝達等科技股接近今年高點，出現壓力，同樣台積電漲勢也受到壓力，建議22000點之上，維持大概3~4成的現金水位。

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今天強勢類股，在AI類股部分，有軟體股2468華經，以及6148驊宏資領先上漲，3661世芯漲幅在6%以上。權值股部分，受中東地緣風險，航運類股即將除息，陽明上漲3%，長榮則上漲1.2%，這2檔殖利率仍是偏高的，台積電和聯發科雖然上漲1.5%5之上，但高檔稍微受到一些壓力，指數難免受到壓抑，CPO族群則是這2天表現相對搶眼的中小型股，但今天稍微有點虎頭蛇尾，10點多創高檔，指標3450聯鈞今天量能創近半年新高，但留下上影線，收漲3.4%，4979華星光上漲2.9%，同樣的，高點出現在9點半之前，下半場遭受賣壓，國際情勢不穩狀況下，中小型股有隔日沖，或是短線交易狀況。

大盤量能持續量縮，沒有超過4000億，呈現整理格局，明天是台指期結算，在結算之前，應該是可以守穩在21900~22000之上，因為除息因素，將蒸發掉400多點，結算過後的籌碼，可以去關注外資淨空單，以及選擇權布局。

對等關稅7/9即將到期，但美國財長貝森特稱，如果有誠意談判的話，期限可以延長，台灣應該是在這一波有機會持續把關稅往後延的國家之一，台幣持續升值，對壽險類金控，出口方面的電子和傳產，將會加重壓力，台幣盤中再升值，未來則要持續注意，台幣升值對後續股票的影響。

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