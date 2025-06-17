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投信狂砍00713「7老將」！44萬存股族淪大苦主 爆砍逾2萬張

2025/06/17 16:10

投信狂砍00713「7老將」！華南金淪大苦主，爆砍逾2萬張（資料照）投信狂砍00713「7老將」！華南金淪大苦主，爆砍逾2萬張（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕00713今（17日）盤後公佈指數定期審核結果，不過，在成分股變動出爐前，投信大砍「7老將」，其中又以華南金最慘，在昨賣超4036張後，今大舉殺出，爆砍逾2萬張，居賣超第1，雖然投信大賣，不過，股價終場力守平盤26.55元，成交量放大到3.31萬張。

元大台灣高息低波（00713）的追蹤指數「臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數」，今天盤後將公佈指數定期審核結果，屆時將迎來成分股的變動，然在成分股異動公佈前，投信先行賣出，在週二前10大賣超中，只有大成鋼、華新與南亞3檔，不是00713成分股，法人認為，今遭賣超的7檔應該是即將被列減持或刪除股，投信提前出貨。

投信賣超前10大個股，依序為華南金（2880）2萬1147張、統一（1216）1萬5589張、聯電（2303）1萬1883張、上海商銀（5876）6842張、長榮航（2618）6471張、和碩（4938）5109張、遠東銀（2845）5044張、大成鋼（2027）4032張、華新（1605）3614張、南亞（1303）3142張。

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