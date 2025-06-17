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111防詐簡訊沒被破解 新增手機末3碼強化辨識

2025/06/17 15:43

數位發展部自6月起，強化「111政府專屬短碼簡訊平台」防詐識別機制，訊息開頭將新增接收者手機號碼末3碼、機關名稱。（數發部提供）數位發展部自6月起，強化「111政府專屬短碼簡訊平台」防詐識別機制，訊息開頭將新增接收者手機號碼末3碼、機關名稱。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕為防堵詐騙集團假冒政府名義發送簡訊，數位發展部自6月起，強化「111政府專屬短碼簡訊平台」防詐識別機制，訊息開頭將新增接收者手機號碼末3碼、機關名稱，藉由「來源號碼」、「手機末三碼」與「機關具名」三重驗證，快速提高辨識真偽，降低民眾受騙的風險。

111簡訊平台推出後，雖然不曾被破解過，但仍有詐騙集團違法利用2G基地台，以蓋台手法偽冒政府名義發送111簡訊，導致民眾受騙上當。

數發部數位政府司司長王誠明解釋背後的運作原理：詐騙集團開車載著2G小型移動基地台，到一些偏遠、收不到4G訊號的地方，或是在一些能收到4G訊號的地方刻意發出訊號干擾民眾手機，當民眾手機收不到4G訊號後，手機就會自動降頻接收2G訊號，這時詐團再利用2G基地台，針對周遭民眾發送詐騙的罐頭簡訊，誘騙民眾點擊上鉤。

王誠明強調，雖然這並非111簡訊平台被駭客入侵或發生資安事件，但仍會造成民眾收到詐騙簡訊，因此數發部推出防範措施，希望民眾可以用最點單的方式識別，直接從簡訊內容辨別真偽。

民眾收到111簡訊時，簡訊開頭若顯示民眾手機號碼的末三碼，就代表是由政府、而非詐騙集團發出的真實簡訊。因為詐團透過2G基地台只能發送罐頭訊息，無法得知民眾的手機號碼並客製化，希望能藉此提升簡訊的辨識度和安全性。

自6月起，民眾接收到政府簡訊除了顯示「111」號碼外，簡訊內容開頭新增加接收訊息者手機末3碼與發送機關單位名稱，作為專屬識別標記，以利民眾辨識。透過「111政府專屬短碼」、「用戶手機末三碼」與「機關具名」三道防線緊密協作，打造簡明防偽的資訊傳遞機制，希望能降低民眾受騙風險。

數發部說明，111簡訊平台建置了嚴謹的技術防線，政府機關在使用前須經過數發部授權，並透過IP白名單控管，全程資料傳輸皆採加密設計，確保簡訊發送的安全與正當性。此外，簡訊發送不僅支援人工操作與API串接，也能因應業務需求進行批次或定期推送。訊息發送後，111簡訊平台不會保留接收者資料，以最小化個資處理風險，確保資訊傳遞安全又高效。

111簡訊平台自2023年上線以來，累計已有超過500個政府機關與國營事業單位採用，發送簡訊突破6000萬則，廣泛應用在水電費帳單、就醫提醒、勞保通知及疫苗接種等民生服務。

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