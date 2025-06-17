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ChargeSPOT借電使用量成長5倍 持續佈局北北桃熱點

2025/06/17 15:40

共享行動電源使用量成長5倍，ChargeSPOT揭用戶消費習慣與借電熱點。（業者提供）共享行動電源使用量成長5倍，ChargeSPOT揭用戶消費習慣與借電熱點。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕共享行動電源品牌ChargeSPOT今日表示，近期在多場大型活動期間，全台借電使用量更成長超過5倍， 凸顯台灣用戶對「即時電力」與「彈性充電」的需求趨勢，該品牌也從即日起推出限時優惠活動，時間至7月31日止。

ChargeSPOT是日本上市企業INFORICH的子公司，也是台灣市佔率最高的共享行動電源品牌。ChargeSPOT指出，從台灣用戶的使用量來看，租借共享電源已經成為台灣人的「日常選擇」，為回應支持，將從即日起至7月31日推出限時優惠活動，不限新舊用戶，租借前30分鐘僅需10元。

ChargeSPOT指出，透過平台數據分析發現，不同地區用戶的借電行為呈現顯著差異，雙北地區因生活節奏快速、行動裝置使用頻繁，用戶對電量不足的反應尤為即時，租借行為多集中在捷運站、百貨商場及夜生活熱區。

而中台灣則展現強勁的成長動能，以台中烏日區周遭為代表，在高鐵站與LaLaport等大型商場的人流帶動下，已逐步形成密集租借熱點。熱門餐廳、影城等休閒場域同樣成為高頻租借場景，反映共享行動電源已深入多元消費生活。

根據ChargeSPOT數據顯示，在火球祭、大港開唱、浪人祭等大型音樂活動期間，站點租借量為平日平均的3至5倍，部分熱門站點單日租借次數甚至突破200次，單顆行動電源可於一天內流轉超過4次，顯示大型活動會顯著放大借電需求。

除了南港LaLaport、松菸文創園區等熱門站點觀察到密集的借還行為外，ChargeSPOT也持續拓展在雙北與桃園的都會節點佈局，如台北車站、板橋、高鐵桃園站等交通樞紐，串連北北桃一日生活圈。這些節點是共享電力高頻流動的關鍵據點，強化了跨城移動中的電力補給彈性。

目前ChargeSPOT已於全台建置逾1.2萬座借電站，涵蓋五大都會捷運系統、連鎖商場、便利商店與餐飲品牌，並持續拓展至活動現場與旅遊熱點。未來將持續透過數據洞察，最佳化設備配置與電池調度機制，提升共享電力的即時性與靈活性。

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