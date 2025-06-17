黃金漲不動了！「這時」就會跌至3000美元以下、花旗揭原因

受到以伊戰事升級影響，黃金一度逼近每盎司3500美元。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到以伊戰事升級影響，黃金一度逼近每盎司3500美元，不過花旗表示，金價在創下歷史新高後，今年的這波漲勢恐將告終，預料未來幾季將會回落至每盎司3000美元以下，甚至可能會跌至每盎司2500美元。

《彭博》報導，包括萊頓（Max Layton）在內的花旗分析師在報告中指出：「我們的研究顯示，金價將在2026年下半年，回落至每盎司2500至2700美元之間。」並稱金價走跌的主因可能包括投資需求減弱、全球經濟成長前景改善，以及聯準會降息。

請繼續往下閱讀...

今年以來，金價已飆漲約30%，4月更創下歷史新高。這波漲勢受到美國總統川普破壞性貿易政策與中東危機推動避險買盤的影響。同時，美國財政赤字與資產風險的擔憂，加上各國央行持續買金、試圖使儲備多元化，也為金價提供支撐。

花旗分析師指出：「我們預期2025年底至2026年間，黃金投資需求將減弱，屆時我們預料川普的支持度可望回升，以及美國經濟成長預期將提供市場支撐作用，特別是隨著美國期中選舉成為市場焦點時，這種效應會更加明顯。」他們並表示，「我們認為聯準會有相當大的空間，能將目前的緊縮政策降至中性水準。」

根據花旗的基準情境，金價將在下一季繼續站穩每盎司3000美元以上，隨後逐步走低，這機率為60%。現貨黃金目前報價約為每盎司3396美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法