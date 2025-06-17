遠通電收推「ETC企業客戶全台路邊停車費代繳」

申辦「ETC企客停車費代繳服務」，所有公司車停車費一表呈現、一鍵報帳，不須再費。（遠通電收提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕遠通電收今天（17日）宣布，為解決企業處理公司車停車費報帳繁瑣與逾期受罰的痛點，推出「ETC企業客戶全台路邊停車費代繳服務」，企業每月只需透過對帳單，所有公司車停車費一表呈現、一鍵報帳，免催收停車單據逐筆繳費，最高節省九成行政作業時間。

遠通電收表示，uTagGo App也全新推出「發票／報帳專區」，讓個人用戶可一鍵匯出停車單據與發票，自動寄送至信箱，報帳流程更簡化。遠通電收延伸事業處協理許耀勳指出，企業路邊停車費代繳服務推出不到半年已有超過600家企業、逾萬台公司車申辦使用。

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他指出，其中以中小型企業佔比九成最多，主要因為中小企業於行政與財務人力配置上相對有限，導入服務可大幅減輕負擔。另外，大型物流業者嘉里大榮集團也率先導入。

嘉里大榮表示，集團在全台擁有逾三千台物流車，車輛每日奔波於各地以提供即時物流服務。過去每台車的停車單需仰賴人工逐一收集與繳費，行政作業相當繁複。導入遠通的企業代繳服務後，不僅實現費用集中處理、降低人力負擔，更可即時查詢各地車輛停車紀錄，整體管理效率顯著提升，是集團在營運流程中一項實質且有效的數位應用優化。

許耀勳指出，遠通電收原已提供企業「ETC商用型共用帳戶」服務，便利整合公司車國道通行費的支付與管理。今年更回應企業用戶進一步帳務整合的需求，推出路邊停車費代繳新方案，針對公司車停車三大痛點，第一是員工需代墊公務車停車費，或物流司機每日須繳回停車單據，耗時費力。第二是行政人員需定期蒐集公司車停車單，並手動逐筆繳費，現金與紙本作業風險高。第三是管理階層苦於缺乏全盤掌握與監控公司車停車狀況，常因疏漏導致罰單產生，增加額外成本。

遠通電收表示，企業只需透過客服專線或親洽遠通直營門市，即可輕鬆完成申辦流程。僅需提供需代繳的車號，無需預繳、免手續費，最快三天即可啟用服務，並於當月整合繳費，提升作業效率、減少人力負擔。此外，遠通也提供「eTag停車扣繳」團辦服務，企業只要與遠通聯繫，即可由專人協助員工快速辦理。

除了企業用戶，uTagGo App也新推出「發票／報帳專區」，協助一般用戶報帳。只要事先設定統一編號，即可一鍵匯出停車單據或發票，並自動寄送至指定信箱，整合各地停車單據成為一份清單。若未事先設定統一編號，也能於出場隔日至App補登統編。

遠通電收也提醒，近期詐騙手法層出不窮。無論企業或民眾申辦 eTag 自動儲值或停車費扣繳相關服務，皆不會產生欠費，因此不會發出任何「催繳通知」或要求填寫刷卡資料。若接獲沒有顯示車號的繳費通知，請直接刪除，避免受騙。

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