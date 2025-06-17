2025年全球最宜居住城市 3冠王讓位了 哥本哈根稱霸

2025年全球最適宜居住的城市排行出爐，丹麥首都哥本哈根奪冠。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年全球最適宜居住的城市排行出爐，丹麥首都哥本哈根在穩定性、教育和基礎設施方面獲得「滿分」評分，擠下奧地利維也納，奪得桂冠。日本大阪與紐西蘭奧克蘭並列第7。值得注意的是，連續3年冠軍的維也納因兩起未遂的恐怖攻擊影響排行，今年與瑞士蘇黎世同列第2名。

根據英媒經濟學人智庫（EIU）最新發布的宜居城市指數，全球各城市的生活條件連續第二年未見改善。這項年度調查旨在幫助企業計算員工調動時的艱苦條件津貼，該指數涵蓋醫療保健、文化與環境、教育、基礎設施和穩定性五個類別，對173個城市進行評估。

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維也納曾是2022年至2024年全球最宜居城市冠軍，但今年，由於兩起未遂的恐怖襲擊：泰勒斯演唱會和火車站襲擊，導致穩定性得分下降，維也納失去皇冠。該得分衡量的是軍事衝突、內亂和恐怖主義威脅。維也納目前與蘇黎世並列第二。

前十名城市中，澳洲墨爾本仍位居第4，瑞士日內瓦則位居第5。澳洲雪梨排名上升，從第7位躍升至第6位，而日本大阪和紐西蘭奧克蘭並列第7。澳洲阿德萊德排名第9，是第三個進入前十名的澳洲城市，加拿大溫哥華則排名第10。

規模較小的城市在該指數中通常表現良好。前20名中，只有3個城市的人口超過600萬。倫敦和紐約分別名列第54名和第69名。這些城市的犯罪率和恐怖主義威脅都很高。道路交通也十分擁擠。

加拿大西部的卡加利在今年的排名中跌幅最大，從第5位跌至第18。

在西歐30個上榜城市和北美25個上榜城市中，只有希臘雅典未能達到最高宜居等級（即80分以上）。

亞洲是宜居性排名第三的地區，儘管其城市的生活條件差異更大。在排名前20的城市中，近一半位於東亞和澳洲。許多南亞城市的排名遠低於此，部分原因是高污染和高溫。日本大阪排名第7，世界最大城市之一的東京排名第13名。

敘利亞大馬士革仍排名墊底，烏克蘭基輔連續第三年倒數十名。伊朗德黑蘭剛好排在倒數第十之外，目前正遭受以色列的轟炸，因此排名不太可能上升。

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