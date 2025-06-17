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富崴能源承攬離岸二期爭取追加預算 今日送工程會調解

2025/06/17 14:53

森崴能源表示，代替子公司富崴能源宣布，針對承攬離岸二期爭取追加預算、今日送工程會調解。（記者張慧雯攝）森崴能源表示，代替子公司富崴能源宣布，針對承攬離岸二期爭取追加預算、今日送工程會調解。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕爭取權益！森崴能源（6806）今（17）日代子公司富崴能源發布重訊，說明承攬台電公司「離岸風力發電第二期計畫-風場財物採購帶安裝案」，因受到全球大環境驟變影響，離岸風電建置成本大幅提升，富崴能源依合約向台電提出追加預算申請，因承攬契約履約爭議，依政府採購法第85條之1規定，今日向公共工程委員會申請調解。

富崴能源2020年6月15日以628.88億元決標金額，得標台電二期離岸風電統包工程和5年維運合約，總裝置容量約300MW，預計2025年底完工併聯，年發電量估計超過10億度。

但因採購發包期間發生烏俄戰爭及COVID 19，引發全球通貨膨脹、升息等不可歸責事由，導致此案情勢變更。森崴能源指出，依雙方合約精神，特向台電提出追加預算申請，此案因屬於政府重大公共工程案件，依流程將此案提送工程會調解。

至於對公司財務業務影響及預估影響金額，森崴能源表示，已依法聲明立場並積極應對，該事件尚無具體金額損失產生，惟將持續依照規定評估對公司財務及業務可能產生的影響，於有重大變動時即時發布相關訊息。

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