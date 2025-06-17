美媒：美考慮對中擴大出口管制 涵蓋日用半導體設備

知情人士透露，美國商務部負責出口管制的部門，最近幾週考慮對半導體實施更嚴格的限制，包括切斷對中國銷售更大範圍的晶片製造設備。（擷圖取自華爾街日報）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國《華爾街日報》報導，美國商務部考慮對向中國出口的關鍵技術實施新的出口限制，如果華府和北京間的緊張局勢再次升級，對中國擴大晶片出口管制將增加川普政府的談判籌碼。

知情人士透露，美國商務部負責出口管制的部門，最近幾週考慮對半導體實施更嚴格的限制，包括切斷對中國銷售更大範圍的晶片製造設備。此舉將涵蓋用於製造日常使用的半導體設備，超越目前對先進晶片生產設備的出口限制的範圍。

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這項決定可能會擾亂從智慧型手機到汽車等各種產品所需的晶片供應鏈，同時威脅到美商應用材料公司、科林集團和科磊等領先設備公司數十億美元的銷售額。

一位白宮官員表示，擴大管制措施曾被討論作為貿易談判不順利時的另一種選擇擇。

半導體限制一直是中美貿易談判的關鍵議題，包括最近在倫敦舉行的談判。製造晶片需要專門的設備，將各種材料的薄層添加到矽晶片上。許多設備由美國、荷蘭和日本的公司製造，賦予西方國家一定的籌碼。

繼拜登政府實施限制措施後，川普政府又採取一些新舉措，以遏止中國人工智慧產業的發展。例如，美國商務部工業和安全局正製定措施，限制向許多被列入貿易黑名單的中國公司的子公司和附屬公司出售美國技術。

政府官員在這個問題上並不總是意見一致，國家安全鷹派主張採取更嚴厲的措施，而具有商業頭腦的官員則希望達成交易並支持美國公司的銷售。

中國為西方設備公司貢獻數百億美元的收入。在最近幾個財年，應用材料公司、科林集團和科磊約有40%的收入來自中國。

知情人士透露，在半導體製造設備問題上，拜登政府曾考慮實施廣泛的限制措施，但最終決定專注於先進晶片。設備公司認為，如果沒有其他國家的支持，嚴格的限制措施將限制它們在研發方面的投資，並使外國競爭對手受益。

上週，中美兩國在倫敦同意恢復近期達成的貿易休戰協議，以削減高額關稅。該協議涵蓋美國取得中國稀土材料，以及允許中國學生繼續在美國大學學習。

即便如此，緊張局勢仍在持續。華爾街日報報導稱，中國將對美國汽車製造商和製造商的稀土銷售設定6個月的限制，如果貿易衝突再次爆發，這將賦予北京方面一定的籌碼。倫敦會談前夕，美國對噴射發動機、化學品等行業的企業實施了出口限制。

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