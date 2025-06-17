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華新科股東會 董座焦佑衡：啟動交棒計畫

2025/06/17 13:19

華新科股東會，董座焦佑衡會後表示啟動交棒計畫。（記者張慧雯攝）華新科股東會，董座焦佑衡會後表示啟動交棒計畫。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠華新科（2492）今（17）日召開股東會，面對近幾年來華新科集團高層總座的人事異動，董事長焦佑衡坦承，接下來著重於集團內部事業整合，並啟動交棒計畫，期待未來當個「好的投資者」就好；同時，他也提到，華科事業群在內蒙古掌握稀土技術跟材料，但是否能出口還是要看中國政策與許可進展。

華新科去年營收347.55億元、稅後淨利29.82億元、每股稅後盈餘（EPS）6.15元；至於今年首季營收87.4億元、稅後淨利5.85億元、EPS為1.21元。焦佑衡認為，去年底華科事業群旗下精成科收購PCB日商Lincstech，今年2月轉投資閎暉公開收購日本FDK株式會社約45%股權，集團相關布局漸趨完整，目前並沒有沒有新的併購案，將著重於整合工作。

他認為，目前華新科集團有十多家上市櫃公司，自2023年開始就啟動總經理輪調制度，就是為了培養高階經理人、落實接班人計劃，目前最重要的工作就是把各事業整合好，交給專業經理人，以期未來可以「做個好的投資者」就好。

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