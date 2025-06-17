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立院明天初審社宅法 民團籲聚焦五大共識議題

2025/06/17 15:37

社會住宅推動聯盟召集人孫一信、崔媽媽基金會執行長呂秉怡、OURs都市改革組織政策研究員廖庭輝等人在立法院召開「住宅法即將排審！聚焦共識法條，盡速推動落實」記者會。（社會住宅推動聯盟提供）社會住宅推動聯盟召集人孫一信、崔媽媽基金會執行長呂秉怡、OURs都市改革組織政策研究員廖庭輝等人在立法院召開「住宅法即將排審！聚焦共識法條，盡速推動落實」記者會。（社會住宅推動聯盟提供）

〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會18日審查朝野立委提出「住宅法修正草案」，社會住宅推動聯盟等民間團體今天召開記者會表示，呼籲朝野應聚焦社會住宅登記平台、精進包租代管機制，增加弱勢協助與強化租屋資訊透明、居住導入社會福利等五大議題。

社會住宅推動聯盟、崔媽媽基金會、OURs都市改革組織等民團今天在立法院召開「住宅法即將排審！聚焦共識法條，盡速推動落實」記者會。

OURs都市改革組織政策研究員廖庭輝說明，隨著社宅數量增加，政府應設計平台，讓民眾針對區位、房型與公設進行選擇、回饋，減少現行申請社宅登記資料，政府也可收到政策反饋結果；他也提到，賴總統承諾新增13萬戶社宅，但卻陷入土地不足的窘境，內政部擬編列801.3 億元「價購整開地區社宅用地」，呼籲政府應增加公共保留用地、減少中央向地方專案加購。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡指出，目前包租代管保障弱勢的比例減少，希望內政部強化弱勢協助、差異化業主服務費用；另外，內政部去年建置「租金統計資訊」專區，但該資料分析整理公布仍過於粗糙，未呈現每坪單價等數據，盼以「地籍及租賃資訊整合介接」強化資訊公開。

社會住宅推動聯盟召集人孫一信說，弱勢居住協助為住宅政策的重要項目，但不是只有房子，還要有配套的「居住社會福利」，例如《住宅法》第35條有關非營利組織承租社宅的規定，因為租金沒有明確規範，導致民團使用率很低，盼週四委員會聚焦有共識法條，盡速落實推動。

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