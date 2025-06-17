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地緣政治緊張升溫 美無人機廠商Airo上市2天狂飆210％

2025/06/17 13:45

美國軍事無人機製造商Airo掛牌兩天狂飆210％。（圖擷自Airo官網）美國軍事無人機製造商Airo掛牌兩天狂飆210％。（圖擷自Airo官網）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國軍事無人機製造商Airo上週五（13日）在那斯達克交易所掛牌，隨著以色列當天襲擊伊朗，Airo上市首日股價狂飆140％，週一（16日）收盤再漲近30％，相較於掛牌價大漲210％，成為地緣政治緊張局勢下的受惠者。

綜合外媒報導，Airo在上週以每股10美元的價格進行首次公開發行（IPO），低於原先預估的每股14至16美元區間。但隨著地緣政治緊張局勢升溫，帶動國防相關類股，其中無人機也成為各國加強戰力部署的重要武器，讓Airo吸引了大量資金湧入。

週五盤中，Airo股價一度站上每股39.07美元，漲幅高達290％，收盤價格則回落至24美元，較IPO價格漲140％。週一，Airo延續漲勢，盤中最高達37.92美元，終場收在31美元，單日漲幅29.17％。

復興資本（Renaissance Capital）分析師甘迺迪（Matthew Kennedy）表示，烏克蘭最近成功使用無人機襲擊俄羅斯的機場等設施，為該公司的產品提供強而有力的支撐。中東地區不斷升級的衝突也可能刺激未來的需求，雖然聽起來很殘酷，但像這樣的股票往往會受益於全球衝突。

根據公司財報數據顯示，Airo在2023年收入為4330萬美元（約新台幣12.79億元），到了2024年增至8690萬美元（約新台幣25.68億元），漲幅達101％。甘迺迪指出，雖然Airo還未實現獲利，但這一數字走勢代表著該公司為投資人提供了「真正的業務」。

財報顯示，Airo第1季淨虧損197萬美元（約新台幣5822萬元），營收1180萬美元（約新台幣3.48億元），去年同期淨虧損201萬美元（約新台幣5940.5萬元），營收1374萬美元（約新台幣4.06億元）。

過去幾個月以來，無人機愈來愈受到投資人的關注，Airo在IPO公開說明書中提到，全球軍費支出增加，是公司的利多因素。此外，美國總統川普在本（6）月稍早簽署行政命令，旨在提升美國無人機產量，並擴大美製無人機的出口，預計也將激勵相關產業。

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