貿協TAI-ONE共享辦公室招租 信義區地段前2月免租金

貿協共享辦公室今開幕。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會打造的TAI-ONE共享辦公室今（17日）正式開幕，貿協董事長黃志芳表示，TAI-ONE space共享辦公室有1+1獨特定位，一來有辦公室空間，二來是串聯貿協全球、全台據點服務能量，他強調，貿協活化展館並不以營利為目的，目前單人單月辦公桌租金行情約1.2到1.5萬元，是信義區中價位租金，且提供日租、月租、年租等彈性多元方案。

TAI-ONE共享辦公室17日正式啟用，黃志芳透露，世貿一館歷史悠久，貿協孵化約一年時間，讓展館進一步活化，提供新創、中小企業、跨國企業等都能在此交流；且貿協將台灣人最愛的諧音梗也發揮極致，由員工發想打敗AI的命名，而「Tai one」跟台灣發音一樣，也有台灣第一名意思。

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貿易署主任戴婉蓉指出，去年台灣會展產業產值490億元，較2023年成長16%，反映產業韌性與國際競爭力；去年有吸引國外24萬人參展，並創造高達197億元經濟效益，顯示台灣在MICE產業影響力持續擴增。貿易署期待透過貿協團隊營運可讓世貿一館與時俱進、持續進化，盼共享辦公室有高CP值。

根據貿協規劃，TAI-ONE共享辦公室占地1200坪，設計共有323席次，包括個人專屬辦公桌，也有臨時日租辦公桌，專屬辦公室也設計6到60人，其中日租型適合臨時租用，一日500元，使用時間九點到六點；其餘專屬辦公室人均月租行情約1.2萬元到1.5萬元不等，使用時間24小時；另也15間會議室，可容納4人到10人，會議室可小時起租，適合展覽期間需要開會、洽商業者使用。

貿協共享辦公室今開幕。（記者林菁樺攝）

TAI-ONE共享辦公室與信義區周邊租金行情相比，屬於中價位，且有一半屬於公共空間，並提供1Gbps網速，免費咖啡茶水使用。

黃志芳也透露，先前已有不少企業洽談，並有2家全球連鎖加盟、智能產業業者，承租6人辦公室，簽約2年，相信正式開幕後，洽詢度會更為熱烈；為了打響知名度，給首年承租用戶，前2個月免租金。

貿協指出，TAI-ONE SPACE即日起正式對外營運，開幕當日已有寶可齡奈米生化技術股份有限公司，簽署承租意向書。TAI-ONE SPACE誠摯邀請更多企業、新創及跨國團隊進駐，開創新商機。

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