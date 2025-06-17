高雄亞灣區出現5G AIoT智慧社宅 2031年完工

高雄市副市長林欽榮（左）、亞灣智能董事長郭君傑（右）宣布啟動亞灣區5G AIoT智慧社宅。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕被譽為「 高雄市信義計畫區」的亞洲新灣區，新屋房價已衝上5字頭，未來將出現5G AIoT智慧社宅!透過公辦都更方式，亞灣智能公司將投資110億元，興建4棟智慧型住宅，高市府可分回2棟658戶，全數作為社宅，預計2031年完工。

高雄亞灣第二期智慧社宅採公辦都更方式，今年3月由國揚集團子公司威力國際開發與藏美集團藏裕營造合組的亞灣智能公司獲選，今天（17日）由高雄市副市長林欽榮與亞灣智能董事長郭君傑簽約，宣布正式啟動。

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亞灣智能公司將投資約110億元，興建2棟智慧型社宅及2棟集合住宅，以「5G AIoT智慧住宅」、「城市中的公園」為概念設計，2棟智慧型社宅共658戶由市府分回，與預訂2027年完工、由高市府自建的亞灣第一期634戶社宅基地相鄰，總計將提供1292戶社會住宅，成為高雄市精華區最重要的全齡智慧宜居聚落。

高市府自建的亞灣第一期634戶社宅，預訂2027年完工。（記者葛祐豪攝）

林欽榮表示，本案基地緊鄰「亞灣5G AIoT創新園區」，不僅是高雄數位科技產業聚落，也是金管會今年4月宣布推動「亞洲資產管理中心」的高雄專區基地，鄰近輕軌軟體園區站，生活機能完善。

根據規劃，亞灣5G AIoT智慧社宅有別以往的社宅，將設置AI醫療室、AI會議中心、智能無人商店、共享AI創業孵化空間、智能無師教室、5G AIoT智能願景資料館等。

高雄市都發局長吳文彥表示，本基地是繼特貿三都更案後，再度釋出位於亞洲新灣區的市有土地進行公辦都更，基地面積約1.4公頃，位於復興三路與啟聖街口，全案採低建蔽設計，留設約1公頃的大面積開放空間，打造「城市中的公園」。

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