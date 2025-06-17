2025年IMD世界競爭力 臺灣全球第6名

IMD世界競爭力評比，我國歷年排名。（圖由國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕瑞士洛桑管理學院（IMD）今日公布「2025年IMD世界競爭力年報」，臺灣在69個受評比國家中排名第6名，在人口超過2000萬人的經濟體中，連續5年排名蟬聯世界第1。

前5名分別為瑞士、新加坡、香港、丹麥、阿拉伯聯合大公國。

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IMD世界競爭力評比有4大指標，分別是「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」，台灣分別高居全球第10名、第8名、第4名與第10名，其中「經濟表現」進步16個名次，是總排名提升最主要的因素。

「經濟表現」中，「國內經濟」、「國際貿易」及「國際投資」排名顯著進步，顯示我國整體經濟動能增強，尤其半導體、AI、高效能運算等領域推升我整體出口表現；「就業」及「價格」排名則呈現下滑。

在細項指標中，我國「經濟複雜性指數」高居全球第2名，「經濟韌性」與「人均GDP實質成長率」為全球第4名，顯示臺灣在經濟結構多元化、風險控管等面向具備高度競爭力，進而帶動經濟穩健成長，「人均GDP實質成長率」排名，由去年的第32名大幅提升28個名次。

「政府效能」排名第8名，與去年持平，細項指標中，「政府由自由選舉產生」排名全球第1、「資金成本不會阻礙經商」排名第2，顯示臺灣在民主治理與資本可得性方面表現突出；另「人均外匯準備」與「消費稅率」皆排名第4，顯示我國具備充足外匯緩衝與具競爭力的低稅制優勢，為經濟穩定提供堅實支撐，並有效提振市場信心與消費動能。

「企業效能」由上年第6名進步至第4名，包括「生產力與效率」、「金融」、「經營管理」、「行為態度及價值觀」排名皆高居全球前10名，其中「生產力及效率」排名由去年第9名大幅提升至全球第2名，為帶動我國「企業效能」指標排名推升至全球第4名的重要因素。

「基礎建設」排名第10名，與去年持平，「技術建設」與「科學建設」維持在全球前10名，「教育」也進步3名至第11名，主要反映臺灣不僅具備完善的研發基礎建設，教育體系亦為科技創新與企業人才提供良好支持；「基本建設」及「醫療與環境」排名下滑，凸顯我國因應人口結構轉變與環境永續與包容性的迫切性。

國發會表示，就細項評比指標而言，我國計有24項評比項目名列世界前3名，充分突顯臺灣企業家精神、人力素質及研發量能等方面的優勢。

經濟發展處代理處長陳美菊指出，IMD世界競爭力評比可視為國家整體經濟與社會體質的總體檢，政府審慎面對評比結果，並將其作為持續優化政策的重要參考。

她提到，2025年是充滿挑戰的一年，面對美國關稅新政與全球供應鏈重組的不確定性，預期將會影響全球和台灣的經濟表現，但如何影響還待後續觀察。

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