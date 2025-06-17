大成董事改選 第三代韓芳豪、韓芳祖首度進入董事會

大成長城（1210）今天股東會進行董事改選，大成集團韓家第三代韓芳豪（右）、韓芳祖（左）首度進入董事會，分別接替父親韓家宸、韓家寰董事席次。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕大成長城（1210）今天股東會進行董事改選，大成集團韓家第三代韓芳豪、韓芳祖首度進入董事會，分別接替父親韓家宸、韓家寰董事席次。

大成集團董事長韓家宇表示，面對國際多變情勢，大成加快開拓國際市場，看好美國市場對於亞洲食品需求大幅成長，大成於2024年收購美國德州Amy Food食品加工廠，今年並有擴建計畫。

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因應日本及歐美市場對熟蝦產品的需求增加，大成已在印尼擴建水產加工廠，隨著東南亞經濟成長，大成在越南亦持續從飼料擴大建置農畜規模，朝向一條龍發展。

在台灣，因應外食餐飲的強勁需求，以及消費市場愈來愈重視高品質蛋白質食品，台南柳營土雞加工廠預計今年8月投產。

將與餐飲量販通路密切合作，研發客製化的產品，提供油雞、鹽焗雞、甘蔗雞、燉雞等熟食加工品。

全球邁入高齡化社會，對於海鮮與水產品的需求增加，大成水產飼料柳營新廠6月完成試車，今年即將投產，預估產能全開，將可達到市占率25%的目標。

最新的水產飼料廠，將可協助水產養殖產業提升品質，做好產銷履歷，並進一步打開國際市場，提供消費者安心的水產品。

根據2024年度合併財報，大成集團營收達1027.5億元，稅後淨利35.3億元，每股盈餘4.21元。營業收入、稅後純益與每股純益皆為歷年次高。

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