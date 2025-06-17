晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

大成董事改選 第三代韓芳豪、韓芳祖首度進入董事會

2025/06/17 12:54

大成長城（1210）今天股東會進行董事改選，大成集團韓家第三代韓芳豪（右）、韓芳祖（左）首度進入董事會，分別接替父親韓家宸、韓家寰董事席次。（記者楊雅民攝）大成長城（1210）今天股東會進行董事改選，大成集團韓家第三代韓芳豪（右）、韓芳祖（左）首度進入董事會，分別接替父親韓家宸、韓家寰董事席次。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕大成長城（1210）今天股東會進行董事改選，大成集團韓家第三代韓芳豪、韓芳祖首度進入董事會，分別接替父親韓家宸、韓家寰董事席次。

大成集團董事長韓家宇表示，面對國際多變情勢，大成加快開拓國際市場，看好美國市場對於亞洲食品需求大幅成長，大成於2024年收購美國德州Amy Food食品加工廠，今年並有擴建計畫。

因應日本及歐美市場對熟蝦產品的需求增加，大成已在印尼擴建水產加工廠，隨著東南亞經濟成長，大成在越南亦持續從飼料擴大建置農畜規模，朝向一條龍發展。

在台灣，因應外食餐飲的強勁需求，以及消費市場愈來愈重視高品質蛋白質食品，台南柳營土雞加工廠預計今年8月投產。

將與餐飲量販通路密切合作，研發客製化的產品，提供油雞、鹽焗雞、甘蔗雞、燉雞等熟食加工品。

全球邁入高齡化社會，對於海鮮與水產品的需求增加，大成水產飼料柳營新廠6月完成試車，今年即將投產，預估產能全開，將可達到市占率25%的目標。

最新的水產飼料廠，將可協助水產養殖產業提升品質，做好產銷履歷，並進一步打開國際市場，提供消費者安心的水產品。

根據2024年度合併財報，大成集團營收達1027.5億元，稅後淨利35.3億元，每股盈餘4.21元。營業收入、稅後純益與每股純益皆為歷年次高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財