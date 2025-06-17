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發現TikTok炒幣網紅比自己窮 歹徒傻眼放人

2025/06/17 12:27

發現TikTok炒幣網紅比自己窮 歹徒傻眼放人法國加密圈近來風聲鶴唳，綁架案頻傳。（示意圖，彭博社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕法國加密圈近來風聲鶴唳，綁架案頻傳。現有外媒報導，一名在TikTok擁有4萬粉絲的26歲炒幣網紅於本月初在法國遭到綁架，但好笑的是，當綁匪發現網紅帳戶裡的加密貨幣少得可憐，竟比自己還窮，與網紅在網路上形象的炫富截然不同，最終綁匪放棄勒索，將網紅釋放。

綜合媒體報導，受害網紅是在日前返回法國北部奧爾日河畔於維西（Juvisy-sur-Orge）的家中時，遭到4名綁匪綁架，並被強行塞進一輛偷來的汽車。期間，綁匪對炒幣網紅進行毆打，並試圖勒索價值5萬歐元（約新台幣70.21萬元）的加密貨幣贖金，但隨後綁匪發現炒幣網紅帳戶裡的加密貨幣少得可憐，最終綁匪只好無奈放人棄車逃逸。

受害炒幣網紅獲得釋放後，因身心靈受創，向公司請了6天工傷假休息。目前法國組織暨專業犯罪調查局（DCPJ）已接手調查該綁架案。

報導指出，該炒幣網紅被綁架的消息傳出後，引發了許多人的擔憂，因為該綁架案凸顯了加密貨幣世界中影響力人士的危險，他們在網路上的曝光都可能成為組織犯罪集團的目標。

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