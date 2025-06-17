股匯雙漲！新台幣再見29.4字頭，中午暫收29.503元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕在市場逐步消化中東緊張局勢之際，美股四大指數全面收紅，激勵台股週二開高走高，一度大漲超過200點，資金回流也推升新台幣匯率走升。新台幣兌美元匯率無視美元指數反彈，再度升破29.5元整數關卡，盤中最高觸及29.46元，續創波段新高，中午暫收29.503元、升值1.7分，台北外匯經紀公司成交量6.58億美元，未見失控大量。

雖然中東局勢仍未完全明朗，但市場風險情緒有所緩解。美元指數在昨日下殺後，今早小幅反彈站回98關口；日圓在日本央行公布利率決策走弱，韓元與人民幣則在衝高後回落，整體亞幣走勢分歧。

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新台幣今日早盤以29.51元開出，升值0.1分，盤中最高升抵29.46元，勁揚6分；隨後最低回落至29.529元，貶值0.9分，呈現高檔震盪格局。

匯銀主管指出，新台幣維持強勢格局，若順利升破29.5元大關，將有望挑戰29.3元價位。不過，由於新台幣短線升勢過快，央行可能將適時「踩煞車」，以避免對出口及資本流動造成過大衝擊，匯市後續仍將視國際股匯市變化而定。

目前市場目光轉向本週登場的「超級央行周」，多國央行將陸續公布最新利率決策，其中又以美國聯準會動向最受矚目。此外，對等關稅寬限期即將結束，美國與各國貿易談判的最新進展，也將牽動市場對下半年通膨與經濟成長的預期與信心。

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